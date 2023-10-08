الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاء استقطابي لحزب "تقدُّم" في الهاشمية بالزرقاء

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لقاء استقطابي لحزب "تقدُّم" في الهاشمية بالزرقاء
عقد حزب تقدُّم جلسته الاستقطابية في مدينة الهاشمية في محافظة الزرقاء استكمالاً لسلسلة جلساته المُنفّذه وذلك بحضور نخبة من أبناء المجتمع المحلي .

وشهدت الجلسة تفاعلاً من قِبل المشاركين من خلال طرح العديد من الأسئلة التي أجابت عليها نائب الأمين العام لحزب تقدُّم رانيه صبيح تمثّل  ذلك بالإشادة بحماس شباب الزرقاء بالانخراط بالعمل الشبابي لتعلّم كل ما هو جديد يساهم بالتطور. 

وبينت صبيح أن حزب تقدُّم جاء انبثاقاً من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأهمية قانون الأحزاب ودور الشباب الفاعل إلى جانب ما يوليه برنامج من رعاية واهتمام لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين السيدات والشباب عبر تدريبات منظّمة . وما سيعمل الحزب على دراسته من التحديات التي تواجهها القطاعات وما تتطلبه من إنفاق. 

بدورها تطرّقت عضو المكتب السياسي / رند الخزوز بالحديث حول حزب تقدُّم  باعتباره حزب برامجي داعم لفئة الشباب باعتبارهم أساس التغيير وحرصه على تقديم ورش تُعنى بتمكين الشباب .

وحول أهمية دور الأحزاب أشار عضو المكتب السياسي د.علاء عبابنة أن دور الأحزاب هو دور محوري في إدارة العملية السياسية ودورها المُستقبلي في إدارة العملية  السياسية . ومن هنا فإن حزب تقدُّم هو حزب برامجي يُحاكي الواقع من خلال نهج برامجي مُنظّم . 

وحول دورة المرأة اضافت عضو المكتب السياسي عبير النجار بأهمية دورها في المشاركة  لصنع القرار السياسي وبأنّ حزب تقدُّم يشجع دورة المرأة الفعّال أينما كان موقعها .






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