الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للأردنيين.. منح دراسية في تركيا

منح دراسية - تعبيرية
منح دراسية - تعبيرية
وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Atilim University في تركيا لجميع المراحل الدراسية ( الماجستير / الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 اضافة اعلان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Atilim University في تركيا في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 موزعة كالتالي:
- (3) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الدكتوراه.
- (4) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الماجستير.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة والشروط المتعلقة بالمنح الدراسية الدخول من خلال الروابط الإلكترونية التالية:
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لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية.
للاطلاع على متطلبات اللغة لكل برنامج من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب، وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:
وسيتم إختيار الطلبة بناءً على معايير القبول التي تحددها الجامعة، وسيتم قبول الطلبة المرشحين بداية الفصل الدراسي الأول في شهر أيلول / 2024 أو  بداية الفصل الربيعي في شهر شباط / 2025.

ملاحظة:
• يشترط على الطالب الالتزام "بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".
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