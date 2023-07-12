لوكوورغرانميزون: باريس تدعم الحفاظ على الوضع التاريخي القائم بالقدس

إيمان الفارس

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عمان – أكد السفير الفرنسي لدى المملكة أليكس لو كوورغرانميزون أهمية الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.وشدد السفير، في مقابلة خاصة مع "الغد" بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي الذي يتزامن موعده غدا 14 تموز (يوليو)، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، لافتا إلى ضرورة وقف الاستيطان باعتباره أمرا غير قانوني، وأحد أهم عوامل تأجيج التوترات.وحول المساهمة الفرنسية في المشاريع التنموية للأردن، أشار السفير إلى مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية في إتاحة العديد من الخدمات للأردنيين واللاجئين على حد سواء، وساعدت في إتاحة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لـ 1.64 مليون شخص، إضافة إلى زيادة 180 ميجاوات في إنتاج الطاقة المتجددة.وفي الشأن الاقتصادي، أشار لوكوور غرانميزون إلى الاستثمارات الفرنسية في الأردن والبالغة 1.7 مليار دولار، تتيح 16 ألف فرصة عمل يشغل سوادها الأعظم أردنيون. وبشأن العلاقات التجارية، أبدى السفير أمله بأن تتعزز الشراكة التجارية بين الأردن وبلاده، لافتا إلى زيادة التبادل التجاري بشكل مبشر خلال العام الماضي والذي بلغت نسبة ارتفاعه 48 % مقارنة بالعام السابق.- تحافظ فرنسا والأردن على علاقة قديمة تقوم على الثقة الراسخة، والأردن بالنسبة لفرنسا "دولة صديقة وحليفة"، حسب التعبير الذي استخدمه الرئيس ماكرون خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية يومي 20 و21 كانون أول (ديسمبر) الماضي، بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني.- يواصل البلدان حوارا دبلوماسيا وثيقا حول القضايا الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نحن ندعم جهود الأردن لوقف التصعيد. وندعو إلى الحفاظ بشكل صارم على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، ونؤكد على أهمية دور الأردن الخاص في هذا الصدد.وفي الوقت الراهن، من المهم أن يتوقف العنف ضد المدنيين وأن يتم إنهاء الاستيطان، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويؤجج التوترات ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام. والأهم من ذلك، يجب إعادة بناء الأفق السياسي ووضع حد للاحتلال من خلال التوصل عبر التفاوض إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.- تعمل فرنسا مع الأردن على مواجهة التحديات في بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، لا سيما الاستضافة الكريمة للاجئين السوريين. وتوضح الأرقام قوة هذا الالتزام؛ حيث حشدت وكالة التنمية الفرنسية (AFD) 2.2 مليار يورو من الدعم المالي والمساعدة الفنية في قطاعات المياه والتنمية الحضرية والحوكمة والتماسك الاجتماعي والطاقة والبيئة بين العامين 2008 و2022.وسيستمر هذا الدعم في السنوات التالية، حيث سيتم تقديم ما يتراوح بين 100 و150 مليون يورو سنويا على النحو المحدد في الاتفاقية الثنائية للفترة من العام 2023 إلى العام 2026، والتي تم توقيعها في باريس في21 آذار (مارس) العام 2023.- لمشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية تأثير في الحياة اليومية للأردنيين. مياه الشرب مثال على ذلك؛ فخمس مياه الشرب التي يستهلكها الأردنيون، تأتي من مشروع الديسي الذي ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية.وبشكل عام، تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في إتاحة العديد من الخدمات للأردنيين واللاجئين الذين تستضيفهم المملكة بين عامي 2017 و2021، وساعدت في إتاحة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لنحو 1.64 مليون شخص، وزيادة 180 ميجاوات في إنتاج الطاقة المتجددة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل، وتأهيل الفئات السكانية الضعيفة، بما فيها اللاجئين.كما أنها بدأت حوارا حول الإصلاحات السياسية الهيكلية في مجالات، مثل المياه، والعدالة، واللامركزية، ودعم المساواة بين الجنسين.- من خلال أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن، يعتبر قطاع المياه وتحديات التكيف مع تغير المناخ في صميم تعاوننا الثنائي الذي تم تجديده بنجاح في آذار (مارس) في باريس، بتوقيع مذكرة التفاهم الخامسة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، نلاحظ أن الموعد النهائي للشركات قد تم تمديده إلى كانون أول (ديسمبر) من هذا العام، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعديل الجدول الزمني للتقييم وفقا لذلك، ليكون جاهزا عندما تحتاج الحكومة إلى الدعم المالي.وللتذكير، خلال مؤتمر التعهدات في آذار (مارس) العام 2022 الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أعلنا عن دعم قد يصل إلى 205 مليون يورو، يجمع بين قرض سيادي ميسر بقيمة 100 مليون يورو، وقرض غير سيادي بقيمة100 مليون يورو، من خلال Proparco ومنح إضافية بقيمة 5 مليون يورو، وذلك كجزء من الدعم الشامل من Team Europe لهذا المشروع ذو الأولوية والذي يجمع المؤسسات الأوروبية الثنائية والمتعددة الأطراف.- المقصود هنا قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي عقدت في باريس يومي 22 و23 حزيران (يونيو) الماضي، بدعوة من الرئيس ماكرون ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي.وتم الإجماع بين جميع المشاركين على العزم للتصدي لتحديات المناخ والطبيعة والتنمية من خلال زيادة التعاون العالمي. وتم اتخاذ سلسلة من الالتزامات التي ستساهم في تحسين نظام التمويل الدولي وحماية المنافع العامة العالمية، وأكد المشاركون على وجه الخصوص على التزام العام 2021؛ بإعادة توزيع ما يعادل 100 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة.وبالعودة إلى سؤالك، فأنت على حق؛ الأردن بلد شديد التأثر بتغير المناخ بسبب موقعه الجغرافي وموارده المائية المحدودة. وإدراكا لهذا الوضع الملح؛ يعمل الأردن بنشاط لمعالجة تغير المناخ من خلال السياسات الوطنية والتعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.-هذا هو السبب في أن أجندة اتفاقية باريس بشأن النمو منخفض الكربون والتكيف مع تغير المناخ، هي في صميم مذكرة التفاهم الخامسة الموقعة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الأردنية في آذار (مارس) العام 2023. وكإجراء ملموس أول، فإن المرحلة الثانية من برنامج AdaptAction، سيشمل الأردن للمرة الأولى، بعد مرحلة أولى ناجحة في بعض الدول الأفريقية.- كانت فرنسا واحدة من المستثمرين الرائدين في الأردن لسنوات عديدة، فالاستثمار الفرنسي المباشر لا يقل عن 1.7 مليار دولار أميركي.-تشكل الشركات الفرنسية جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الأردني؛ فهي تخلق بشكل مباشر أو غير مباشر 16 ألف فرصة عمل، 94 % منها يشغلها أردنيون، بما في ذلك 30 % من النساء.وفي المتوسط، ترتبط كل شركة فرنسية بـ 85 موردا أردنيا وتستثمر الشركات الفرنسية مجتمعة 100 مليون دينار سنويا في الأردن. وعلاوة على ذلك، تنفذ 70 % من الشركات الفرنسية برامج تدريبية بالإضافة إلى أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.وما تزال التدفقات التجارية أقل مما هو ممكن، لكنها زادت بنسبة 48 % في العام 2022 مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 380 مليون يورو. وأنا واثق من أن تعزيز شراكتنا الاقتصادية سيستمر من أجل بناء أردن أكثر ازدهارا.- في مواجهة الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، كان رد فعل الاتحاد الأوروبي سريعا وفعالا. قلل الأوروبيون بشكل كبير من اعتمادهم على الطاقات الروسية، حيث أن 40 % من الغاز المستورد إلى الاتحاد كان يأتي من روسيا قبل الحرب، مقارنة بـ 8 % إلى 9 % اليوم.وفي الوقت نفسه، طورت أوروبا الحوار مع شركاء موثوقين يمكنهم توفير الغاز، النرويج والولايات المتحدة، ومر الشتاء الماضي بسلاسة رغم انخفاض الواردات الأوروبية من الغاز الروسي من 146 مليار متر مكعب في العام 2021 إلى 65 مليارا في العام 2022.وعوض ارتفاع الواردات عبر خطوط الأنابيب من النرويج والمملكة المتحدة وأذربيجان، فضلا عن شحنات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الأميركية، جزئيا الانخفاض في مبيعات الغاز الروسي.أما بالنسبة لفرنسا، فكان اعتمادنا على الغاز الروسي محدودا لأن مزيج الطاقة الفرنسي متنوع، حيث يتم توفير أكثر من نصف طاقة البلاد من الإنتاج الوطني على النحو التالي: 40 % طاقة نووية، 28 % نفط، 15 % غاز، و11 % طاقة متجددة.نسبة الغاز الروسي مما تستورده فرنسا بالكاد تجاوزت 10 % وهي آخذة في التناقص حاليا، بينما زادت نسبة الغاز المستورد من الولايات المتحدة من 7 % إلى 27 % بين عامي 2021 و2022. بالإضافة إلى ذلك، انخفض استهلاك الغاز والكهرباء بنحو 10 % في فرنسا.- وصف رئيس الجمهورية وفاة الشاب نائل المأساوية بـ "لا يمكن تبريرها ولا إيجاد الأعذار لها"، معربا عن تعاطفه مع عائلته، كما شدد على أهمية أن تتمكن العدالة من إصدار حكمها سريعا.واعتبرت النيابة العامة من جهتها؛ أن شروط الاستخدام القانوني للسلاح من قبل الشرطي لم تكن متوفرة. وعلى هذا الأساس، فتحت تحقيقا قضائيا في جريمة قتل متعمد وقررت وضع ضابط الشرطة في الحبس الاحتياطي. وخرجت مظاهرات في هذا السياق مصحوبة بأعمال شغب أدت إلى اعتداءات واسعة النطاق على الممتلكات والأشخاص، لا يمكن لأي شيء أن يبررها. وبينما هدأ العنف، تحشد السلطات الفرنسية جهودها لاستخلاص الدروس من هذه الأحداث المأساوية.-تعبر التغطية الإعلامية عن تعددية وسائل الإعلام. فهنالك الوسائل الإعلامية التي تنقل الحدث بصورة متواصلة ومباشرة، والتي تُركز على الحدث دون الضلوع في حيثياته. في هذا الإطار، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا هاما في تضخيم بعض الأحداث أو نشر أخبار غير دقيقة أو شائعات.- النظام الفرنسي قائم على حرية التعبير، حتى عندما يتم نشر أخبار غير صحيحة. لا تتدخل الدولة الفرنسية ولا تفرض الرقابة. في هذا الإطار، تستطيع الدولة الفرنسية اللجوء إلى القضاء في حالات خاصة، مثل التحريض على العنف والكراهية. في المقابل، تسعى الوسائل الإعلامية إلى التحقق من الحقائق وتسائل بعضها البعض.-العلاقة الإنسانية بين فرنسا والأردن، "بلد النشامى"، علاقة جوهرية. وتؤدي المدرسة الفرنسية الدولية في عمان، التي تأسست قبل 50 عاما، دورا رئيسيا في هذا الصدد، حيث يشكل الطلبة الأردنيون أكثر من ثلث طلبة المدرسة ويحققون نتائج ممتازة.وفي العام 2023، نجح جميع الطلبة في امتحان "البكالوريا"، الثانوية العامة الفرنسية، وحصل 93 % منهم على تقدير عال، وسيواصلون دراساتهم العليا في الأردن، أو في الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو كندا، أو فرنسا.واستمر التعاون الثقافي منذ العام 1963، عندما تم افتتاح المعهد الفرنسي الأردني، والمعروف سابقا بالمركز الثقافي الفرنسي، في جبل اللويبدة.وفي كل عام، يتلقى أكثر من 1000 أردني دروسا في اللغة الفرنسية هناك، وفي شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، حضر 6000 شخص فعاليات وورش عمل ثقافية نظمها المعهد الفرنسي في الأردن، في شراكة وثيقة مع ممثلين محليين وإقليميين مثل مهرجان الصورة أو مهرجان الرقص المعاصر أو أسبوع القصص المصورة.- يقع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) في صلب التعاون الفرنسي الأردني. ويتكون فريقه من باحثين أردنيين وفرنسيين يعملون معا في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التنقيب عن الآثار. وهو أيضا محطة توقف لعدد من الطلاب الأوروبيين المتحمسين لتعلم اللغة العربية.كما يتم تطوير التعاون بين الجامعات، على سبيل المثال بين الجامعات الفرنسية وجامعة الحسين التقنية، والتي ستنفذ برامج التبادل مع جامعة Lille الكاثوليكية في مجال العلوم الهندسية.