مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لنقابة الأطباء: لا تنفردوا في قرار لائحة الأجور

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أكد مشاركون في مؤتمر "الحوكمة والتأمين الصحي"، أن تشاركية جميع الأطراف (نقابة الأطباء، شركات التأمين، جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية حماية المستهلك) تضمن حتما الوصول إلى حل يرضي الجميع ويحمي المواطن، فيما يتعلق بلائحة أجور الأطباء.وقال قال نقيب الأطباء زياد الزعبي خلال المؤتمر المنعقد حاليا في البحر الميت، "نحن مع التشاركية لكن على الطرف الآخر أن يتفاعل معنا".من جانبه، اعتبر اتحاد شركات التأمين أن "وظيفة نقابة الأطباء إعداد النظام وليس إصداره، وما قامت به النقابة بشأن إصدار لائحة الأجور يعد مخالفا".وطالب المشاركون في المؤتمر نقابة الأطباء بعدم الانفراد في قرار لائحة الأجور، فيما رأى اتحاد شركات التأمين أن قرار النقابة المتعلق بلائحة أجور الأطباء "قرارا شعبويا".ويعقد المؤتمر بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، ويستمر حتى يوم غد الأحد برعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز.وكان الأمين العام للجمعية الدكتور فواز العجلوني، أوضح أن المؤتمر يتضمن عدة محاور؛ منها محور الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، وكذلك التمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.وأشار العجلوني إلى أن هذه المحاور سيتناولها نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والفنية والإدارية، وبمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة، العام منها والخاص.