 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

الأمن السيبراني - (تعبيرية)
الأمن السيبراني - (تعبيرية)
يعقد المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سمت".
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وبحسب بيان للمركز الثلاثاء، ستُعقد القمة تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يومي 18 و19 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتهدف قمة الأردن للأمن السيبراني، التي ينظمها المركز سنويا، لتكون ملتقىً للمسؤولين وأصحاب القرار ورجال الفكر والمهتمين بقضايا الأمن السيبراني والسلامة الرقمية من القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية.

وسيتم خلالها مناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، وكذلك للاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية. (المملكة)
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