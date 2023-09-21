مؤسسة ولي العهد توقع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك

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وقعت مؤسسة ولي العهد أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك في الأردن في مقر المؤسسة وقعتها نيابة عن مؤسسة ولي العهد المديرة التنفيذية الدكتورة تمام منكو، وعن جمعية البنوك مديرها العام الدكتور ماهر المحروق.وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال نشر الثقافة المالية بين الشباب الأردني وتعزيز المعارف والمفاهيم المالية بين فئات المجتمع من خلال الوصول للمجتمعات المحلية عبر مكاتب وموظفي المؤسسة في الميدان.وأعربت الدكتورة منكو عن سعادتها بشراكة العمل مع جمعيّة البنوك في الأردن، وقالت، "نحرص من خلال شراكات عملنا المختلفة على توفير فرص مميزة للشباب والشابات، تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل"، مشيرة الى أن "تعزيز الثقافة الماليّة لدى الشباب والشابات من الأولويات الوطنية لتعزيز الجاهزية للعمل والريادة، وله تداخل كبير مع مختلف القطاعات التنموية، وعليه سنعمل على تنفيذ مشاريع توعوية متخصصة توفّر للشباب والشابات فرص تطوّر مميزة، تتلاءم مع احتياجاتهم".من جانبه قال الدكتور ماهر المحروق إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجمعية على بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية المتميزة وبما يساعد في تحقيق أهداف الجمعية ذات البعد الوطني والاجتماعي.وأضاف، على الرغم من تعدد المجالات الممكنة للتعاون مع مؤسسه ولي العهد، فإن المجال الأساسي ذا الأولوية في الفترة الحالية هو تعزيز ونشر الثقافة المالية والمصرفية بهدف بناء جيل مثقف ماليا وقادر على إدارة شؤونه المالية بطريقة صحيحة وعلمية، وبما يساعده في تحقيق أهدافه وتطلعاته.وأشار المحروق الى ان الجمعية تعمل حاليا على إطلاق منصة خاصه للتوعية المالية تستهدف الشباب الأردني من الذكور والاناث بمختلف فئاته العمرية، مؤكدا أن المنصة تضم مجموعة كبيرة من المواضيع المالية والمصرفية والمواضيع ذات العلاقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، إضافة لشمول المنصة على مواضيع تستهدف تكوين وبناء ثقافة مالية لدى النساء.وأضاف، "أننا نتطلع لإبرام شراكة حقيقية ومتميزة مع مؤسسة ولي العهد خاصة في ظل جهود المؤسسة الكبيرة والمتميزة في تمكين ودعم الشباب الاردني في مختلف المجالات".وأعرب المحروق عن أمله في أن تساهم المبادرات التي تعمل عليها الجمعية ومؤسسة ولي العهد في تحقيق أهدافها وبما يصب في ضمان مستقبل أفضل للشباب الأردني.-(بترا)