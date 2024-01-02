الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.اضافة اعلان
حيث تناقش اللجنة المالية، موازانات كل من وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.
وتناقش لجنة الريف والبادية الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.
وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال اجتماعها، الفرص والبدائل المتاحة للمرأة العاملة بالمواقع الأثرية في البترا.

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