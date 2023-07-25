"مالية النواب": متابعة مخالفات تقارير "المحاسبة" المتعلقة بـ"الأراضي"

تيسير النعيمات

اضافة اعلان

أوصت اللجنة المالية النيابية بمتابعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021 والاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة الاستيضاحات الواردة بالتقرير بين الديوان ودائرة الأراضي بهدف العمل على إغلاقها بشكل نهائي.وأوصت اللجنة، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة وإنهاء الاستيضاحات العالقة، وقررت مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي والاستفسار حول بعض الاستيضاحات.وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرت مناقشتها تمحورت حول أراضي الخزينة والمحطة الإلكترونية، وسجلات لجان التدقيق والتحقيق، ومعاملات التأجير والبيع، وتعديل سعر الأساس لقطع الأراضي على بطاقات التقدير الإلكترونية، والحجز على قطعة الأرض رقم 279 حوض 9 باب عمان، بالإضافة إلى عقود البيع والشكاوى، وبدلات الإيجار المستحقة، وقيود وسجلات ومعاملات في بعض مديريات تسجيل الأراضي.من جانبه، أجاب العموش على جميع الاستيضاحات، مؤكدا استعداد دائرة الأراضي والمساحة للتعاون مع ديوان المحاسبة، والعمل كفريق واحد لتصويب الاستيضاحات، متعهدا بتزويد اللجنة بنتائج اللجان المشتركة.