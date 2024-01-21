الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة تعاونية بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الطلبة

صورة واتساب بتاريخ 1445-07-09 في 10.26.27_a4c9ac23
مبادرة تعاونية بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الطلبة
بدأت مؤسّسة إنجاز ومؤسّسة متلايف بتنفيذ "مبادرة التدريب على الابتكار في المدارس" والتي تشمل تنفيذ مجموعة من برامج إنجاز في أربع مدارس حكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، تركز على بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.اضافة اعلان
ويأتي هذا التعاون ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تعزيز دور مختلف القطاعات، ليكونوا شركاء ومساندين في تطوير العملية التعليمية.
في تعليقه على المبادرة، قال المدير المفوض لمتلايف الأردن أسامة حنوش "شراكتنا مع إنجاز في الأردن ليست مجرد التزام، بل هي رؤية مشتركة لتطوير الأجيال القادمة. وأضاف، من خلال هذه المبادرة، لا نقوم بتعليم الشباب فقط، بل نمنحهم القدرة على بناء مهارات مالية ستخدمهم في حياتهم المستقبلية".
وأكد على استثمار خبرة المتطوعين في متلايف الأردن، بهدف المساعدة في توفير مستقبل أفضل يكون فيه الشباب على دراية بمسؤولياتهم، وقادرين على الابتكار والقيادة في مجالاتهم الخاصة.
من جانبها أكّدت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي على أهمية المبادرة وتأثيرها المباشر والمستدام على الطلبة والبيئة التعليمية ككل، مشيرةً إلى أننا في إنجاز نعتز بهذه الشراكة الفاعلة التي تجمعنا مع مؤسّسة متلايف كشريك وداعم لتنفيذ مجموعة من برامجنا المتنوعة الهادفة إلى تمكين الطلبة وبناء مهاراتهم.
وأضافت البيبي، نؤمن في إنجاز بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم بسن مبكرة لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة لكافة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.
وتتضمن المبادرة تنفيذ مجموعة من البرامج: برنامج تأسيس الشركة، برنامج اسأل الخبير، برنامج المناظرة، برنامج أنا ومحيطي، وبرنامج وظيفة ليوم؛ وذلك بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ولمواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب في مجالي الريادة والابتكار، كما تعمل المبادرة على تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدارس المشاركة.
وتأتي هذه الشّراكة لتقاطع أهداف مؤسّسة إنجاز مع أهداف مؤسّسة متلايف في الكثير من المجالات، حيث تهدف استراتيجية متلايف إلى تحفيز تقدّم الإدماج الاقتصادي لدى المجتمعات التي لا تحظى بالخدمات والتمثيل الكافيِين حول العالم.
وتهدف المبادرة إلى تطوير ودعم فئة الشباب، وفتح الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي، ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، حيث يسهم هذا التعاون في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

أجواء لطيفة اليوم وغدا وانخفاض ملموس الثلاثاء

منذ3 ساعة
Untitled-1

وباء إكس الغامض.. هل يصبح حقيقة واقعة؟

منذ13 ساعة
نقابة المهندسين الأردنيين

"المهندسين": تعديلات مرتقبة على قانونها لمواكبة التطورات

منذ13 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

40 % انخفاض القدرة الشرائية للاجئين والمجتمعات المحلية

منذ13 ساعة
وزارة الإدارة المحلية - (أرشيفية)

لا استحداث لشواغر "المياومة" بموازنة البلديات

منذ13 ساعة
طلبة يعودون لمدارسهم في إحدى مدارس عمان.-(أرشيفية)

1.7 مليون طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثاني اليوم

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ15 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 