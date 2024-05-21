 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبيضين: الحكومة ملتزمة بتيسير الحصول على المعلومات

وزير الاتصال الحكومي يتحدث خلال منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي
وزير الاتصال الحكومي يتحدث خلال منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي
قال وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند مبيضين، إنه خلال ربع قرن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد الإعلام محليا وعربيا تطورا كبيرا.
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وأضاف مبيضين في افتتاح منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، اليوم الثلاثاء، إن منطقتنا شهدت فواجع وآخرها الحرب في غزة وكان الإعلام هو الذي ينقل مصائب الناس هناك، فيما استهدف الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين ووسائل الإعلام في القطاع.

وأكد مبيضين أن الحكومة ملتزمة بتيسير الحصول على المعلومات، والأصل أن لا يكون هناك قيود على حق الحصول على المعلومات.

وأشار إلى أن فوضى إعلام شبكات التواصل الاجتماعي جاء خلف الذكاء الاصطناعي وثورته.

وكشف مبيضين أن تنظيم المنتدى سيكون سنويا يعاين قضايا على تماس بالإعلام.

وقال إنهم أنهوا مسحا خاصا في بنية الاتصال الحكومي عن حالة التواصل الحكومي سيصدر خلال شهر.
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