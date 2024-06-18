 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

متحدث للاتحاد الأوروبي: الاحتفال بالأعياد الدينية في الأردن ذكرى رائعة

لويس بوينو
لويس بوينو

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو، عن جمالية مظاهر الاحتفال بالعيد في الأردن، مستحضرا ذكرياته التي قضاها في الأردن لمدة 3 سنوات والتي وصفها "بالرائعة" وأن واحدة من أكثر الذكريات إثارة للاهتمام هي الاحتفال بالأعياد الدينية.

اضافة اعلان


وقال بوينو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "الأردن يمثل بالنسبة لي بيتي الثاني"، مبدياً إعجابه الكبير وبشكل خاص بعادات وتقاليد المجتمع الأردني والتي تجسد قيم المحبة والتكامل والتضامن بين جميع أفراده في المناسبات، لافتاً إلى أنه تعلم الكثير عن تقاليد الأردن في الفترة التي قضاها، بما في ذلك ما لمسه، عن قرب، من أهمية عيد الأضحى المعروف بالعيد الكبير الذي يأتي بعد أن يُنهي المسلمون الركن الأعظم من فريضة الحج.


ولفت، إلى البعد الاجتماعي الذي يطغى على المناسبات في الأردن بتشارك الأهل والأصدقاء والجيران فرحة الأعياد وتقاسم الحلوى والطعام، مشيراً إلى مشاركته الأجواء العائلية مع أصدقائه في الأردن وتناوله وجبة المنسف.


وأشار بوينو، إلى أن أكثر الأشياء المحببة إليه والتي يستذكرها دائماً في طقوس العيد في الأردن، هي تبادل الزيارات وتحديداً حرص الأجيال الشابة على زيارة بيت أجدادهم، قائلاً "هذا الأمر جعلني ألمس مدى حرص المجتمع الأردني على ترسيخ الانتماء للعائلة" .


كما، لفت إلى الإنسانية العالية التي يتمتع بها الشعب الأردني، والتي لمسها فيهم دوماً لقربه منهم، مؤكداً أن المواطن الأردني ربما هذا العيد يشعر بغصة في القلب ولا يستطيع الاحتفال بالعيد كالمعتاد في الوقت الذي يعاني الأطفال في غزة من الجوع وويلات الحرب. -(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبل عرفات

الأوقاف تحدث مخيمات منى وعرفات لتوفير سبل الراحة للحجاج الأردنيين

منذ1 ساعة
فرق من الأمن العام توزع المياه

فرق من الأمن العام توزع المياه وتتأكد من اتباع الإرشادات مع ارتفاع الحرارة

منذ1 ساعة
حجاج بيت الله الحرام

"الخارجية": 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

منذ3 ساعة
حجاج بيت الله الحرام

مصدر مسؤول: حجاج البعثة الرسمية بخير

منذ3 ساعة
البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

منذ4 ساعة
حجاج في مشعر منى - (أرشيفية)

توضيح من السعودية حول انقطاع الكهرباء عن البعثة الأردنية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 