مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

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يعقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، الأحد، أولى جلسات الدورة الاستثنائية للمجلس، حيث يناقش مشاريع قوانين أحيلت إليه من مجلس النواب.ويستهل المجلس أعماله بتلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2023 ميلادية، وتلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد الموافق في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية.الدورة الاستثنائية من أجل إقرار مشاريع قوانين، هي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.وتشمل أيضا؛ مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.ويناقش المجلس أيضا، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 الذي وافق عليه مجلس النواب، كما عدله مجلس الأعيان، استنادا لأحكام الفقرة (54) من النظام الداخلي (المصادقة عليه). - (المملكة)