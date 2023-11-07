الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمانة يصادق على موازنة العام المقبل

7173201817 (1)
امانة عمان
صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على توصيات لجنة التخطيط المالي بخصوص مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، البالغة 488 مليونا و721 ألفا و658 دينارا، وبدون عجز.اضافة اعلان
ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2025 و2027 ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2024.
وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال ترؤسه الجلسة، إن الجديد في هذه الموازنة هو مشاركة اللجنة المالية لمجلس الأمانة بإعدادها من خلال عقد جلسات واجتماعات مع مختلف قطاعات أمانة عمان.
وأضاف هناك طموح دائم أن تكون موازنة الأمانة بحجم أكبر، وهو ما نسعى إليه من خلال تبني خطط واستراتيجيات تسهم في تقليص الأرقام الضاغطة على الموازنة وزيادة إيرادات الأمانة الذاتية.
بدوره، لفت نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، إلى أن موازنة العام المقبل خلت من أي اقتراض جديد، كاشفاً عن وجود 250 مليون دينار ذمم مستحقة لصالح الأمانة على مواطنين.
وصادق المجلس خلال الجلسة أيضا، على توقيع اتفاقية لتزويد محكمة بلدية السرو بنظام تحصيل المخالفات والأجهزة الخاصة به لغايات مباشرة المحكمة أعمالها، وتوقيع اتفاقية مع بلدية لواء بني عبيد لإجراء تعديلات الفنية اللازمة على نظام المخالفات بما يضمن ترحيل المخالفات المسجلة من خلال كاميرات الرقابة الآلية.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع جمعية منظمة حسن الجوار الدولية، لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للتخطيط للنمو الأخضر وتغير المناخ على أساس نهج الترابط الثلاثي، وصادق على تمديد الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستكمال وإضافة أعمال جديدة حول تحسين البيئة الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة (الأجر مقابل العمل).
وكان مجلس الأمانة استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال أمين عمان، نفخر ونعتز بمواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تجاه الأهل في غزة والضفة الغربية المرابطين على أرض فلسطين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-04-23 في 11.45.12_bddc4215

افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

منذ4 ساعة
مجلس الأمن الدولي

دعوة صينية إماراتية لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة

منذ7 ساعة
مدينة عمان

طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس

منذ7 ساعة
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

06 تشرين الثاني 2023
رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مجلس النواب

الخصاونة: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب

06 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الغاز للمدن الصناعية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

تقييد المحكمة الجنائية الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية | منذ18 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات | منذ18 ساعة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 