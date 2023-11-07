مجلس الأمانة يصادق على موازنة العام المقبل

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صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على توصيات لجنة التخطيط المالي بخصوص مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، البالغة 488 مليونا و721 ألفا و658 دينارا، وبدون عجز.ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2025 و2027 ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2024.وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال ترؤسه الجلسة، إن الجديد في هذه الموازنة هو مشاركة اللجنة المالية لمجلس الأمانة بإعدادها من خلال عقد جلسات واجتماعات مع مختلف قطاعات أمانة عمان.وأضاف هناك طموح دائم أن تكون موازنة الأمانة بحجم أكبر، وهو ما نسعى إليه من خلال تبني خطط واستراتيجيات تسهم في تقليص الأرقام الضاغطة على الموازنة وزيادة إيرادات الأمانة الذاتية.بدوره، لفت نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، إلى أن موازنة العام المقبل خلت من أي اقتراض جديد، كاشفاً عن وجود 250 مليون دينار ذمم مستحقة لصالح الأمانة على مواطنين.وصادق المجلس خلال الجلسة أيضا، على توقيع اتفاقية لتزويد محكمة بلدية السرو بنظام تحصيل المخالفات والأجهزة الخاصة به لغايات مباشرة المحكمة أعمالها، وتوقيع اتفاقية مع بلدية لواء بني عبيد لإجراء تعديلات الفنية اللازمة على نظام المخالفات بما يضمن ترحيل المخالفات المسجلة من خلال كاميرات الرقابة الآلية.ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع جمعية منظمة حسن الجوار الدولية، لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للتخطيط للنمو الأخضر وتغير المناخ على أساس نهج الترابط الثلاثي، وصادق على تمديد الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستكمال وإضافة أعمال جديدة حول تحسين البيئة الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة (الأجر مقابل العمل).وكان مجلس الأمانة استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.وقال أمين عمان، نفخر ونعتز بمواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تجاه الأهل في غزة والضفة الغربية المرابطين على أرض فلسطين.