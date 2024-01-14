الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الوزراء يوافق على أسباب "نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين"

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024م.
اضافة اعلان
ويأتي إقرار النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تبرع بالدم - (تعبيرية)

قرار حكومي جديد لتنظيم عمل بنوك الدم

07 كانون الثاني 2024
مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء يوافق على أسباب مشروع "نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني"

03 كانون الثاني 2024
د. فيَّاض القضاة - (أرشيفية

القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي

03 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر حمَّاد الشَّخاترة

الشخاترة أمينا عاما للتربية للشؤون الإدارية والمالية

منذ 55 دقيقة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي: 5 حالات إنسانية تستفيد من البعثات والمنح والقروض (رابط)

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

للتعامل مع تضخم محتمل.. الخصاونة يوعز بإجراءات شبيهة بإجراءات كورونا

منذ3 ساعة
الملكة رانيا العبدالله 1

الملكة: أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء الكابوس المروع

منذ4 ساعة
640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

شكر على تعازٍ من عشائر الحباشنة

منذ5 ساعة
محمد صامد الرقاد

الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دون كيشوت الدبلوماسية العربية

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ19 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 