الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"محامون بلا حدود" تطلق حملة لتطوير الإطار القانوني لعمل الجمعيات 

منظمة محامون بلا حدود
منظمة محامون بلاحدود
 أطلقت منظمة "محامون بلا حدود" الحقوقية، حملة كسب تأييد لتطوير ما أسمته الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات ككل، بما في ذلك قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 التي تشرع الحكومة حاليا، من خلال لجنة تضم خبراء ومستقلين بمراجعته، وأوصت بإنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني في البلاد، وإلغاء أي شروط على الجمعيات للتأسيس.اضافة اعلان
وتتضمن الحملة التي أطلقت عبر المنصات الرقمية المختلفة للمنظمة مؤخرا، مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإسراع بتعديل قانون الجمعيات، ضمن مبادئ أساسية، من أهمها اعتماد أسلوب الإيداع أو الإخطار لتسجيل الجمعيات، واستبعاد فرض العقوبات السالبة للحرية على الجمعيات واتباع نهج التدابير البديلة، وذلك ضمن مشروع تعزيز البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED. 
وأفادت "محامون بلاحدود" في حملتها، بأن 64 % من عينة تم استطلاع آرائهم في دراسة بحثية، أفادوا بأن هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية، وأن الدعم الرسمي المقدم للجمعيات قليل، والرقابة على الجمعيات مشددة، مع التأكيد على ضرورة توحيد المرجعيات الإدارية والمؤسسية الرسمية والخاصة بعمل الجمعيات.
وفيما أكدت المنظمة أن منظومة التحديث السياسية أوصت بضرورة مراجعة قانون الجمعيات، أوصت من جهتها أيضا بضرورة إنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة في الأردن" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني، وفق ضوابط تضمن مشاركة الجمعيات بكل قطاعاتها. 
ورأت أن آلية "التمويل الأجنبي" مقيّدة لحق الجمعيات في الحصول على الدعم، وتتسم بالبيروقراطية، وأوصت أيضا بضرورة إدراج نص بمجانية "التقاضي" للجمعيات، وبناء خطة وطنية للشراكة مع المؤسسات في المجتمع المدني، وحوكمة العلاقة مع الجهات الرسمية. 
وتضمنت الحملة أيضا، الدعوة إلى إطلاق مشاورات وطنية شاملة وعامة حول تعديلات قانون الجمعيات، والبناء على المعايير الدولية والدستورية، وأن تتضمن التعديلات ضمان حق الجمعيات في تلقي الدعم الداخلي والخارجي، مع تحديد ضوابط الإفصاح والشفافية، وأن يتاح بموجب القانون للجمعيات تنظيم نشاطات وفعاليات دون أي قيود بيروقراطية. 
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس البناء الوطني أمس-(بترا)

رئيس الوزراء: كوارث المنطقة تفرض علينا الالتزام بكودات البناء الوطني منذ4 ساعة

مدينة عمان

"البناء الوطني": خريطة زلزالية للمملكة تقسم الأردن لـ35 منطقة "كنتورية" منذ4 ساعة

مخدرات مضبوطة

القبض على 22 تاجرا ومروجا للمخدرات منذ12 ساعة

F5-WdZuWkAA3JWM

الخصاونة: الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
باص مدرسة خاصة خلال نقله طالبات في عمان-(أرشيفية)

11 ألف حافلة مدرسية بالشوارع.. من يتابعها؟

منذ4 ساعة
عاملات في مصنع نسيج بمدينة الحسن الصناعية في إربد-(أرشيفية)

"عمل أفضل": أطفال يعملون في "صناعة الألبسة" برغم ندرة مخالفات القطاع

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث في جلسة حوارية لملتقى شركة (pwc) أمس-(بترا)

الخصاونة: الأردن تجاوز بحكمة قيادته الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية

منذ4 ساعة
وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال افتتاحه موسم قطف التمور الأردني في الشونة الجنوبية-(من المصدر)

قطاع التمور: 10 آلاف عامل و50 مليونا صادرات

منذ4 ساعة
موسم الحج

الربيعة: تطوير خدمات الحجاج وإتاحة فرص لأكبر عدد من الأردنيين والفلسطينيين لأداء المناسك

منذ4 ساعة
وزير الصحة فراس الهواري

الهواري: 1100 عملية جراحة قلب في "البشير" و"حمزة" و"الحسين" خلال عامين

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 