"محامون بلا حدود" تطلق حملة لتطوير الإطار القانوني لعمل الجمعيات 

هديل غبّون

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أطلقت منظمة "محامون بلا حدود" الحقوقية، حملة كسب تأييد لتطوير ما أسمته الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات ككل، بما في ذلك قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 التي تشرع الحكومة حاليا، من خلال لجنة تضم خبراء ومستقلين بمراجعته، وأوصت بإنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني في البلاد، وإلغاء أي شروط على الجمعيات للتأسيس.وتتضمن الحملة التي أطلقت عبر المنصات الرقمية المختلفة للمنظمة مؤخرا، مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإسراع بتعديل قانون الجمعيات، ضمن مبادئ أساسية، من أهمها اعتماد أسلوب الإيداع أو الإخطار لتسجيل الجمعيات، واستبعاد فرض العقوبات السالبة للحرية على الجمعيات واتباع نهج التدابير البديلة، وذلك ضمن مشروع تعزيز البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED.وأفادت "محامون بلاحدود" في حملتها، بأن 64 % من عينة تم استطلاع آرائهم في دراسة بحثية، أفادوا بأن هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية، وأن الدعم الرسمي المقدم للجمعيات قليل، والرقابة على الجمعيات مشددة، مع التأكيد على ضرورة توحيد المرجعيات الإدارية والمؤسسية الرسمية والخاصة بعمل الجمعيات.وفيما أكدت المنظمة أن منظومة التحديث السياسية أوصت بضرورة مراجعة قانون الجمعيات، أوصت من جهتها أيضا بضرورة إنشاء "مفوضية مجتمع مدني مستقلة في الأردن" تعنى بالقطاع الطوعي وعمل المجتمع المدني، وفق ضوابط تضمن مشاركة الجمعيات بكل قطاعاتها.ورأت أن آلية "التمويل الأجنبي" مقيّدة لحق الجمعيات في الحصول على الدعم، وتتسم بالبيروقراطية، وأوصت أيضا بضرورة إدراج نص بمجانية "التقاضي" للجمعيات، وبناء خطة وطنية للشراكة مع المؤسسات في المجتمع المدني، وحوكمة العلاقة مع الجهات الرسمية.وتضمنت الحملة أيضا، الدعوة إلى إطلاق مشاورات وطنية شاملة وعامة حول تعديلات قانون الجمعيات، والبناء على المعايير الدولية والدستورية، وأن تتضمن التعديلات ضمان حق الجمعيات في تلقي الدعم الداخلي والخارجي، مع تحديد ضوابط الإفصاح والشفافية، وأن يتاح بموجب القانون للجمعيات تنظيم نشاطات وفعاليات دون أي قيود بيروقراطية.