 
الأحد 16 حزيران 2024
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"مخالفات في الذبح ولحوم فاسدة".. أمانة عمان تغلق ملاحم وحظائر لبيع الأغنام

حضائر بيع الأغنام
إغلاق حضائر وملاحم لبيع الأغنام

نفذت دائرة الرقابة والتفتيش الصحية والمهنية في أمانة عمان، الأحد، عددا من الجولات التفتيشية على ملاحم وحضائر لبيع الأغنام، وقامت بإغلاق عدد منها بالشمع الأحمر بسبب مخالفات في عمليات الذبح ووجود بعض اللحوم الفاسدة بسبب سوء التخزين.

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وأكد مدير الرقابة الصحية خلدون الهوادي لـ"المملكة"، أن الأمانة ومنذ بدء موسم الأضاحي نشرت 15 فرقة تفتيشية في مختلف مناطق أمانة عمان لضبط عمليات الذبح والتعامل مع اللحوم.


وقال الهوادي إن الأمانة قامت بوقت سابق بنشر وتوزيع التعليمات والشروط لذبح وبيع الأضاحي على جميع المعنيين.

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