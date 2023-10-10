الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مختبر جديد يبحث كل ما يهدد الصحة العامة في الأردن

تحاليل مخبرية - (تعبيرية)
تحاليل مخبرية - (تعبيرية)
عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة آلية الوصول إلى بيانات عالية الجودة عن الرصد الوبائي والمخبري المتعدد القطاعات؛ بهدف ربطها بنظام الرصد الوطني، واستخدامها لتوجيه القرارات والسياسات والممارسات الوطنية.اضافة اعلان

وأكد أمين عام المركز، الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، أهمية دعم شبكة المختبرات، وتنسيق الجهود المخبرية الوطنية ومراقبتها، بهدف تعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة.

وقال اليحيى إنه يجب أن يكون هناك بروتوكولات واضحة لتنظيم عمل الفحوص، مشيرا إلى أهمية ربط بيانات المختبرات بنظام الرصد الوطني.

ولفت إلى أن المختبر الخاص بالمركز، الذي سيباشر عمله نهاية الشهر الحالي، هو مختبر بحثي ومرجعي، ويتعلق عمله بكل ما يهدد الصحة العامة في الأردن.

من جانبه، بين مدير مديرية المختبرات في المركز، الدكتور محمد المعايطة، أن المختبر الخاص بالمركز سيشكل إضافة نوعية على المستوى الوطني، من حيث إجراء الأبحاث والدراسات المدعمة بالأدلة المخبرية، إضافة إلى دوره في دعم المختبرات الوطنية بالتعرف على مسببات الأمراض وتأكيدها ومراقبة السلالات الممرضة، وتطوير البرامج التي من شأنها أن ترفع مستوى العاملين في هذا القطاع.

وأشار المعايطة إلى أن المديرية تعمل حاليا على مشروع يهدف إلى مسح وتحليل واقع المختبرات الوطنية، موضحا أن البيانات ستحلل من مختلف المصادر.

وقال: "هذا يحتّم علينا أن تكون صحيحة ودقيقة وتعكس جودة العمل المخبري بجميع مراحله وكفاءة العاملين".

ولفت المعايطة إلى تشكيل شبكة مختبرات وطنية تضم أصحاب القرار في هذا المجال من أجل أن تكون مرجعية للنهوض بهذا القطاع.

بدورها، قدمت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حمّاد، عرضا توضيحيا لاستراتيجية المركز وأهدافه ومهامه.

من جهته، عرض حسن عليان من إدارة البيانات الصحية في المركز، آلية ربط المختبرات ببعضها بعضا وتفعيلها على المستوى الوطني، عبر توحيد معاييرها، واعتماد المعايير الدولية لبيانات الصحة التي ستعزز التوافق والنقل البيني بين مختلف الجهات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طفل مصاب بالحصبة - (تعبيرية)

تسجيل 163 إصابة بالحصبة في 7 محافظات

30 أيلول 2023
اقرأ أيضا
قوات الاحتلال تعتدي على صحفي فلسطيني - (أرشيفية)

الصحفيين: على الاتحاد الدولي أن يمارس سلطته لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين بغزة

منذ 56 دقيقة
قصف إسرائيلي انتقامي على مدينة غزة - (أ. ف. ب) - (أرشيفية)

حماية الصحفيين: صمت المجتمع الدولي معيب ومخجل

منذ2 ساعة
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.57.06 PM

الجيش ينفي مزاعم كاذبة بشأن استخدام قواعد عسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

منذ2 ساعة
الصفدي يستقبل فتوح في مكتبه بدار مجلس النواب

الصفدي: على المجتمع الدولي التقاط الرسائل التحذيرية التي أطلقها الملك

منذ3 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تكشف طبيعة الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟

تهاني روحي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ21 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 