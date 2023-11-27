الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي السائد

أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)

دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد.

وأكدت على الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.اضافة اعلان

كما حذرت من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، مهيبة بالسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل هطول الأمطار.

كما أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.

وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.
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