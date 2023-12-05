الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مديرية الأمن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)

حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بعد ظهر اليوم ، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة وتسببها بتشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.اضافة اعلان

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات التالية:  

*  الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة جنوب وشرق المملكة  والبحر الميت.

* الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر. 

* الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه

* الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار.

* عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
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