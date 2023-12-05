مديرية الأمن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

اضافة اعلان

حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بعد ظهر اليوم ، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة وتسببها بتشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات التالية:* الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة جنوب وشرق المملكة والبحر الميت.* الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.* الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه* الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار.* عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.