مديرية الأمن تحذر من سلوكيات خاطئة خلال الصيف

نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، ضمن حملتها "صيف آمن" مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع دخول فصل الصيف، وما يتخلله من ارتفاع في درجات الحرارة، والذي قد ينتج عنه وقوع بعض أنواع الحوادث.

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وركزت الحملة على بعض الحوادث والسلوكيات الخاطئة التي من الممكن تجنبها مثل حرائق الغابات والأشجار في المناطق الحرجية، وحوادث الغرق نتيجة السباحة العشوائية، وبعض الحوادث الخاصة بالأطفال مثل تركهم داخل المركبات، إضافة إلى لدغات الأفاعي والحشرات والزواحف والتسمم الغذائي.



وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين الحذر عند إشعال النار وإطفائها أثناء التنزه وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال، وعدم تسلّق الأشجار والمقاطع الصخرية والاقتراب من الآبار المهجورة، واختيار المكان المناسب والآمن أثناء الرحلات التنزهية، والابتعاد عن المناطق الخطرة، ولاسيما المطوقة بلافتات تحذيرية، وعدم السباحة في المسطّحات المائية غير المخصّصة لهذه الرياضة كالبرك الزراعية، والسدود، وبرك المزارع والمنازل التي لا تتوافر فيها شروط السلامة.



كما دعت الى ضرورة عدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ للشخص الغريق، دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي، وعدم التعّرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس المناسبة تجنباً لضربات الشمس، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب، وعدم ترك الأطفال في المركبات دون مرافقة بالغين، وعدم ترك مواد كحولية أو قابلة للاشتعال في المركبات، والاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحّية آمنة تجنّباً لحوادث التسمّم، وعدم التردّد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحّد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

-- (بترا)