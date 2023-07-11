الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم بين "الوطني للأوبئة" ومراكز أميركية للسيطرة على الأمراض

المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية
المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية
 وقع المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيقا لمهام المركز في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي لمواجهة التحديات والأحداث الصحية.اضافة اعلان
وجاء توقيع المذكرة، بحسب بيان صحفي للمركز أمس، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المركز برئاسة الدكتورة رائدة القطب، بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأمراض والأوبئة والتهديدات الصحية.
وتأتي المذكرة التي وقعتها رئيسة المركز القطب، وعن الجانب الأميركي مديرة المراكز الأميركية روشيل ولنسكي، في ظل تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيدا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة العامة.
ويتبادل الطرفان بحسب المذكرة، المعلومات الحديثة والتحليلات الوبائية والتدريب والتطوير في المجالات المتعلقة بمكافحة الأمراض والتصدي للأوبئة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، وإجراء الأبحاث وتقييم السياسات الصحية، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والمخبري وتطوير نظم إدارة وضمان الجودة.
وقالت القطب إن التعاون المشترك مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأميركية، يأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، إضافة إلى التعرف على أساليب تحقيق السلامة والأمن البيولوجي وتطوير خطط التأهب لحالات الطوارئ، وأساليب وإجراءات تحقيق الأمن الصحي العالمي، مبينة أن المذكرة تفتح الباب إلى المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات خلال السنوات المقبلة.
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