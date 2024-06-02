 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال ومنتدى الأعمال الأردني اللبناني للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية

مذكرة تفاهم استثمارية
مذكرة تفاهم بين جمعية الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال اللبناني

وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال اللبناني الأردني اليوم الاحد  مذكرة تفاهم إطارية تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

كما تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ورئيس منتدى الأعمال اللبناني الاردني نسيم الدادا الى تعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في اقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سُبل الإتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها بالإضافة إلى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا لطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية واقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.

كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية الى جانب التعاون في عقد ندوات وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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بدوره أكد الطباع إن العلاقات الأردنية اللبنانية تاريخية واستراتيجية تمتاز بعراقتها المتجذرة والتي تمثل حلقة متميزة وأنموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك  مشيرا الى أهمية العمل المشترك لبحث آفاق الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الإهتمام المشترك.


وبين الطباع أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة والتي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية.


وقدم الطباع خلال توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها أعضاء من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال الأردني اللبناني موجزا حول دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن.


من جانبه، أكد الدادا بأن مذكرة التفاهم سوف تعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات الأردنية اللبنانية.


وأشار الدادا إلى أن المنتدى يهدف الى توفير بيئة مناسبة لترسيخ العلاقات بين أصحاب الاعمال والمستثمرين اللبنانيين والاردنيين، وتفعيل آفاق التجارة في كلا البلدين والتي تتضمن ترويج السلع والخدمات والاستشارات التي تشمل عدة قطاعات وتخصصات.


وقال الدادا إن غايات المنتدى تمكن في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب الاعمال والمدراء التنفيذيين اللبنانيين المقيمين في الاردن فيما يخص أعمالهم وتشبيكهم مع نظرائهم الأردنيين لبحث سبل التعاون على كافة الأصعدة.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان، خلال العام 2022 مايقارب 224 مليون دولار، مقارنة ب 170 مليون دولار في عام 2021.

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