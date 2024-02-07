مربي الأبقار: الحليب الطازج المنتج بمزارع الأبقار الأردنية متوفر بكميات كافية

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ثمنت جمعية ائتلاف مربي الأبقار عاليا خطوات المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تستهدف المخالفين المتلاعبين بطعام المواطنين وضبطهم واتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم.ورحبت الجمعية بتشديد هذه المؤسسة الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار مهيدات إجراءاتها الرقابية على مصانع الألبان والأجبان وعلى الأسواق، لمنع بعض ضعاف النفوس من منتجات مصنعة من مواد مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية، وهو ما يشكل أكبر ضمانة لحماية المنتج الوطني والمستهلك والمصانع الملتزمة ومربي الأبقار والاقتصاد الوطني على حد سواء.ورحب مربو الأبقار بإغلاق المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مصانع الألبان المخالفة، وإتلافها 17.5 طنا من الألبان المغشوشة المضبوطة المنتجة من الحليب المجفف ومن مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.واعتبروا أن هذه الخطوة تصب في الاتجاه الصحيح وفي مصلحة الجميع، مؤكدين أن الحليب الطازج المنتج في مزارع الأبقار على مساحة الوطن متوفر بالكميات الكافية لتغطية احتياجات كل مصانع الألبان، وبالأسعار المناسبة التي تحافظ على أسعار الألبان والأجبان في الأسواق كما هي.وأضافوا: لأننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، فإن الجمعية تطالب الجهات الرسمية ذات الصلة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وعلى مصانع الألبان لحماية الوطن من بعض ضعاف النفوس الذين يسعون إلى تحقيق أرباح إضافية حتى لو تحقق ذلك على حساب صحة المواطن.