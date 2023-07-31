الإثنين 31 تموز 2023
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مرصد الزلازل يسجل 683 زلزالا العام الجاري

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مقياس ريختر
سجل مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 683 زلزالا منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الحالي.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان أن الزلازل المسجلة توزعت بين 173 زلزالا محليا سجلت داخل حدود المملكة الاردنية، و 301 زلزال اقليميا وقعت في حدود المناطق المجاورة، و210 زلازل وقعت في مناطق متعددة مثل اندونيسا ونيوزلندا.اضافة اعلان

وأضاف سويدان ان قوة الهزات المسجلة داخل المملكة تراوحت قوتها ما بين    1.3 درجة - 4.5 درجة على مقياس ريختر.

ويعد مرصد الزلازل الاردني من المراصد المتطورة في المنطقة، ويحتوي على 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مناطق المملكة كافة وتسجل الزلازل الدقيقة (غير المحسوسة للبشر) والزلازل المحسوسة، حيث تستخدم المعلومات والبيانات الزلزالية من قبل المهندسين والباحثين المختصين لفهم وتفسير آلية حركة الكرة الارضية وإعداد كودات البناء المقاوم للزلازل.

وأشار سويدان إلى أن موظفي المرصد يقدمون محاضرات علمية وتوعوية بشأن الزلازل لكافة المؤسسات المعنية وتزويد المتعاملين بالمعلومات الزلزالية لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية.
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