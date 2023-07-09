"مرصد" خاص بالمرأة قبل نهاية 2025

هديل غبّون

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كشفت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2023-2025، عن توجه لإنشاء مرصد "المرأة" في الأردن ضمن محور إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص، كمشروع جديد ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج منح "مكانتي".وسيشرف على تنفيذ المرصد، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.ومن المقرر أن ينفذ هذا المشروع قبل نهاية 2025 ضمن محور إدماج النوع الاجتماعي، الذي يندرج ضمن 6 محاور مركزية أخرى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والفريق الفني لإعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية.ويهدف المرصد إلى مأسسة قاعدة بيانات ومعلومات حول واقع المرأة في مختلف القطاعات في المملكة، حيث تشمل خطة التأسيس تصميم المرصد ومكوناته، وتحديد متطلبات تفعيله بما في ذلك آليات جمع البيانات، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.وسيتبع إنشاء المرصد، إعداد وإصدار التقارير الدورية حول واقع المرأة والمؤشرات ذات العلاقة.ويأتي إنشاء المرصد، كهدف فرعي ضمن محور الإدماج، ليتكامل مع 8 أهداف فرعية أخرى، هي مأسسة عملية رصد وتحليل إحصاءات مصنفة ومراعية للنوع الاجتماعي أفقيا وعموديا، وبشكل تشاركي مع المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، وتطوير المؤشر الوطني المركب للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فضلا عن بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية والرسمية على تحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بشكل علمي.ومن ضمن الأهداف الثمانية الأخرى أيضا، دعم وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية لتبني سياسات وأدوات "مستجيبة" للنوع الاجتماعي"، إضافة إلى وضع إطار قانوني لآلية وطنية للمرأة يضمن لها هذا الإطار "الاستدامة والشخصية الاعتبارية" والاستقلال المالي والإداري، وهو أحد أهداف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.ومن ضمن الأهداف أيضا، بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأولويات الوطنية في تعزيز إدماج النوع الاجتماعي، إضافة إلى إدماج الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الخطط المحلية المؤسسية.