الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"مرصد" خاص بالمرأة قبل نهاية 2025

مدينة عمّان - (أرشيفية)
مدينة عمان
 كشفت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2023-2025، عن توجه لإنشاء مرصد "المرأة" في الأردن ضمن محور إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص، كمشروع جديد ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج منح "مكانتي".اضافة اعلان
وسيشرف على تنفيذ المرصد، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.   
ومن المقرر أن ينفذ هذا المشروع قبل نهاية 2025 ضمن محور إدماج النوع الاجتماعي، الذي يندرج ضمن 6 محاور مركزية أخرى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والفريق الفني لإعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية.  
ويهدف المرصد إلى مأسسة قاعدة بيانات ومعلومات حول واقع المرأة في مختلف القطاعات في المملكة، حيث تشمل خطة التأسيس تصميم المرصد ومكوناته، وتحديد متطلبات تفعيله بما في ذلك آليات جمع البيانات، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.  
وسيتبع إنشاء المرصد، إعداد وإصدار التقارير الدورية حول واقع المرأة والمؤشرات ذات العلاقة.  
ويأتي إنشاء المرصد، كهدف فرعي ضمن محور الإدماج، ليتكامل مع 8 أهداف فرعية أخرى، هي مأسسة عملية رصد وتحليل إحصاءات مصنفة ومراعية للنوع الاجتماعي أفقيا وعموديا، وبشكل تشاركي مع المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، وتطوير المؤشر الوطني المركب للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فضلا عن بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية والرسمية على تحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بشكل علمي.  
ومن ضمن الأهداف الثمانية الأخرى أيضا، دعم وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية لتبني سياسات وأدوات "مستجيبة" للنوع الاجتماعي"، إضافة إلى وضع إطار قانوني لآلية وطنية للمرأة يضمن لها هذا الإطار "الاستدامة والشخصية الاعتبارية" والاستقلال المالي والإداري، وهو أحد أهداف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.  
ومن ضمن الأهداف أيضا، بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأولويات الوطنية في تعزيز إدماج النوع الاجتماعي، إضافة إلى إدماج الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الخطط المحلية المؤسسية. 
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة يترأس اجتماع الحكومة أمس-(بترا)

إقرار تعديل قائمة أسعار خدمات الربط المباشر منذ3 ساعة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

أحمد الصفدي يؤكد أهمية التعاون البرلماني مع السعودية منذ3 ساعة

تنقلات وتشكيلات إدارية ‏في وزارة الداخلية

"الداخلية": تسهيلات جديدة لأبناء القدس الشريف منذ3 ساعة

إحدى الغابات الحرجية في عجلون-(أرشيفية)

الحكومة تنهي الخلافات بشأن مسؤوليات تنفيذ "التحريج الوطني" منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بئر مخالفة في مزرعة بإحدى المحافظات-(بترا)

659 بئرا مخالفة.. "المعتدون" يسرقون مياه الشعب

منذ3 ساعة
العنف - أرشيفية

310 شكاوى لـ"الوطني لحقوق الإنسان" حول التمييز ضد المرأة

منذ3 ساعة
تنميط "ذوات الإعاقة" وجهل أهاليهن يدفعان للاعتداء على حقوقهن الجسدية

التنميط والجهل يدفعان للاعتداء على الحقوق الجسدية لـ"ذوات إعاقة"

منذ3 ساعة
ناشئ في أحد مراكز تحفيظ القرآن-(أرشيفية)

3000 مركز تحفيظ للقرآن تبدأ فعالياتها حتى 17 آب

منذ3 ساعة
كوادر صحية في أحد المستشفيات بعمان-(أرشيفية)

رفض واسع لأسس تعاقد "الصيادلة" و"التأمين"

منذ3 ساعة
أبقار - أرشيفية

اجتماع في "تجارة عمان" اليوم.. هل يحصل متضررو القلاعية على التعويضات؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 