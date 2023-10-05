الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسعد: صرف مستحقات المهندسين فور تحسن وضع صندوق التقاعد

شعار نقابة المهندسين الأردنيين-(أرشيفية)
نقابة المهندسين
أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أنها ملتزمة بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة، للمهندسين المتقاعدين.
نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، قال في حديث له عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الخميس، إن حقوق المهندسين لن تذهب وسيستلمون مستحقاتهم المالية فور تحسن الوضع المالي للصندوق.اضافة اعلان
وأضاف، أن نقابة المهندسين تنتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد، التي أقرتها النقابة سابقا، ورفعتها لمجلس الوزراء.
وبين مسعد، أن عدد المهندسين الملتزمين بالدفع لصندوق التقاعد بلغ 22 ألف مهندس، من أصل 140 ألف مشترك ومشتركة بالنقابة.
وحول الوضع المالي للصنودق، قال مسعد، إن صندوق التقاعد يصرف رواتب تزيد على 5 مليون دينار شهريا مقابل دخل لا يتجاوز 2.1 مليون دينار.
ولفت إلى انخفاض هذا الدخل ليصل مليون دينار فقط، أي أن الصندوق يصرف أكثر من ضعفي إيراداته كرواتب وهو ما يشير إلى أنه غير متوازن ماليا.

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