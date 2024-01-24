الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة الذكرى 25 للجلوس الملكي

جلالة الملك
جلالة الملك

عمان- قرر مجلس الوزارء الموافقة على إصدار مسكوكتين تذكاريتين، الاولى فضية مطلية بالذهب والثانية مطلية بالفضة.


واستند مجلس الوزراء في قراره لأحكام الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971، وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش (اليوبيل الفضي 2024).

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والمسكوكتان دائريتا الشكل وكل منهما مسننة من الحواف، ويحمل وجه كل مسكوكة اسم جلالة الملك الثاني بن الحسين وعبارة " أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاءً دون تمييز ولا استثناء " في حين يحمل ظهر المسكوكة عبارة الذكرى (25) لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش (1999-2024) باللغة الانجليزية.

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