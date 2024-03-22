الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة في البلد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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مسيرة في البلد دعما للشعب الفلسطيني

في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، انطلقت من أمام المسجد الحسيني اليوم في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.

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وطالب المشاركون في المسيرة التي دعى لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار " من الكرامة الى غزة .... المقاومة خيارنا"، بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.


وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، ومطالبين كسر الحصار عنهما.

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