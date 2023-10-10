الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرتان تضامنيتان مع غزة في وسط البلد والرابية - فيديو وصور

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مسيرة في وسط البلد لدعم غزة

شارك المئات من المواطنين في مسيرة تضامنية وأخرى احتجاجية، في منطقة وسط البلد وساحة مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واحتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

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وأكد المشاركون في مسيرة وسط البلد، ضرورة وقوف الشعوب العربية والاسلامية مع أبناء قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء العزل.


وندد المشاركون في المسيرة التي جاءت بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية، في هتافاتهم بالعدوان الاثم والصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية، مطالبين برفع الحصار وتقديم الدعم والمناصرة لاهل غزة لدعم صمودهم البطولي بوجه قوات الاحتلال.


ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني.
كما طالب المشاركون بإلغاء معاهدة "وادي عربة" والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.


وقال المشاركون إن ما يجري حاليا هو انعكاس لسياسة حكومة الاحتلال، مشددين على وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة، معتبرين أن الأردنيين يقفون في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني.


وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة الفلسطينية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية بعملياتها العسكرية في الأراضي المحتلة، التي أدت إلى أسر وقتل العشرات من الإسرائيليين.


وردد المشاركون بالمسيرة "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها: "لا علم إلا علم المقاومة"، "لفوا الشهداء بالأعلام جاي يوم الانتقام"، "قدس الأقداس بتنادي انتوا حراس يا ولادي".


وفي الوقفة الاحتجاجية الأخرى بساحة مسجد الكالوتي، طالب المشاركون بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ورفع المشاركون في الوقفة، أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناصرة للأبرياء الدي يتعرضون للقصف في قطاع غزة.
وهتف المشاركون " علي علي الصوت..  المقاونة مش حتموت"، " من عمان الف تحية ... لغزتنا هالابية"، " صوت الثورة زي النار.... غزة يا بلد الاحرار"، " الصواريخ هي الحل.....  لازم نطرد هالمحتل".


وندد المشاركون في هتافاتهم بالعدوان الاثم والصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية، مطالبين برفع الحصار وتقديم الدعم والمناصرة لاهل غزة لدعم صمودهم البطولي بوجه قوات الاحتلال.

 

 

 

 

 

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