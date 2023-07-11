مشاريع ممولة دوليا لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة ضمن الإستراتيجية الوطنية

هبة العيساوي

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أظهرت مصفوفة برامج ومشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2023-2025 في محور التمكين الاقتصادي وتوفير بيئة العمل اللائق، وجود عدة مشاريع تهدف لزيادة فرص العمل اللائق للمرأة في القطاع العام والخاص بما يضمن خلو بيئة العمل من التمييز المبني على أساس الجنس.ومن ضمن تلك المشاريع، مشروع تنفيذ الخطة التنفيذية للجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والذي تموله منظمة العمل الدولية بقيمة 350 ألف دينار ويتم تطبيقه بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية، للعمل اللائق للمرأة في الأردن ريم أصلان، قالت إن هذه المصفوفة تعد جهدا مشكورا للجنة الوطنية لشؤون المرأة التي استطاعت جمع كافة الجهات المعنية بعمل المرأة وتمكينها ووضعت المشاريع المهمة لتمكين المرأة اقتصاديا لبيان الحاجة للتمويل.وأوضحت أصلان أنها بنيت على جانبين الأول بخصوص التشريعات التي يجب العمل عليها لتحسين بيئة عمل المرأة، والثاني كان حول المشاريع التي يجب تنفيذها للمساهمة في محور التمكين الاقتصادي.ولفتت إلى أن أسباب الانخفاض تعود لبيئة العمل، وعدم توافر الخدمات المساندة كالحضانات، ووسائل النقل، وتدني الأجور في بعض القطاعات كالتعليم والصحة.لذلك جاءت المصفوفة وحددت الجهات العاملة والمتخصصة بهذا الجانب ونسقت فيما بينها بحيث لا يحدث تكرار للمشاريع وضياع للمجهود.وأعطت أصلان مثالا عن موضوع فجوة الأجور بين الجنسين وقالت إن هناك العديد من الشركات تريد الاستفادة من المشروع ولكنها بحاجة إلى الأدوات والتوعية في هذا الموضوع، فجاءت المصفوفة لتساعد في تخفيض الفجوة في الأجور بين الجنسين.ومن ضمن المشاريع الأخرى، توفير آليات لتعزيز السلامة في بيئة العمل، بما فيها دليل استرشادي للقطاع الخاص للحماية من العنف والتحرش، (برنامج تمكين المرأة اقتصاديا في دول المشرق MGF ) وهو ممول من قبل البنك الدولي بقيمة 130 ألف دينار ومستمر بالتعاون مع وزارة العمل.وهناك أيضا مشروع تنفيذ "سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي" من خلال التحول الرقمي للأجور (برنامج تمكين المرأة اقتصاديا في دول المشرق MGF)، وهو ممول من البنك الدولي بقيمة 80 ألف دينار ويجري تطبيقه بالتعاون مع وزارة العمل والبنك المركزي الأردني.وتتضمن المصفوفة مشروعا لمراجعة السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل بما يضمن بيئة عمل صديقة للأسرة، من خلال دراسة تقييم تطبيق نظام وتعليمات العمل المرن في مؤسسات القطاع العام، وهو بحاجة إلى تمويل بقيمة 30 ألف دينار بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان.وبشأن مشروع استدامة ++ (تنظيم العماله الأردنية وغير الأردنية من الجنسين الغير منظمة وإدماجها تحت مظلة الضمان الاجتماعي) بقيمة 10 ملايين دينار ممولة من قبل منظمة العمل الدولية Norway Netherlands مستمر بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.وهناك أيضا مشروع لتطوير إطار قانوني وأداة لقياس فجوة الأجور بين الجنسين بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ووزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.وبخصوص توفير بيئة عمل داعمة وآمنة لعمل المرأة، هناك "مشروع تفعيل الإطار الوطني للحضانات في الأردن" وتموله منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 90 ألف دينار على مدار عامين.وهذا المشروع يشمل تشغيل 3 حضانات في معان وجرش والرويشد، ممول من منظمة العمل الدولية بقيمة 58 ألف دينار بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.وهناك أيضا، مشروع دعم الحضانات المنزلية في كل من شرق عمان، وإربد، والزرقاء، بتمويل 75 ألف دينار وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية.ومشروع تطوير منهجية عملية وشاملة لتوجيه الشركات لتقييم التنوع بين الجنسين وقياس المساواة في الأجر، والجهة المسؤولة والشريكة في مؤسسة التمويل الدولية وبقيمة تمويل 130 ألف دينار.