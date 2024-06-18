 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر مسؤول: حجاج البعثة الرسمية بخير

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

أكّد مصدر مسؤول، أن الحجاج الأردنيين ضمن البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بخير، وتتم متابعتهم بإشراف أعضاء وفرق بعثة وزارة الأوقاف الأردنية، وأنهم يخضعون لإشراف صحي ورعاية دقيقة لتمكينهم من أداء فريضة الحج وعودتهم إلى وطنهم، بأفضل حال سالمين.

اضافة اعلان


وبين المصدر أن هناك حاجّة واحدة مفقودة من طرف البعثة الرسمية والبحث جار عنها.


وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع أوضاع الحجاج الأردنيين الذين وصلوا لأداء مناسك الحج ضمن مسارات خارجة عن الحج النظامي المتمثل بحملة وزارة الأوقاف الأردنية أو أي مسارات رسمية نظامية أخرى معتمدة لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية.


وأفاد المصدر بأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية و من خلال قنصليتها في جدة تتقصى وتتابع ظروف حالات الوفاة والإصابة، وكذلك المفقودين للأردنيين من خارج بعثة الحج الأردنية والمسارات النظامية والرسمية، والناتجة عن موجة الحر القاسية وأنها تتواصل مع ذويهم بشكل مباشر لإحاطتهم بظروف هؤلاء الحجاج الذين ذهبوا لأداء الحج خارج الإطار النظامي والمسارات الرسمية.


وأكد أن فريقا من الوزارة موجود في مكة المكرمة لمتابعة الوضع على الأرض مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقدم كل ما يلزم من تعاون وإسناد ودعم وتقوم بدور كبير وجهود متواصلة للمساعدة.

 

وأفاد المصدر المسؤول بأن تحريات تُجرى الآن حول ملابسات وظروف خروج هؤلاء المواطنين من الأردن، وسيتم التعامل مع نتائجها حسب القانون إذا ما ثبت أن هناك حالات تغرير بالمواطنين.

 

وبين المصدر أن عدد الحجاج الأردنيين بلغ 8 آلاف، و4500 من عرب 1948 فيما بلغ عدد طاقم البعثة الأردنية المرافقة نحو 500 مرافق. (بترا)

 

اقرأ أيضاً: 

الخارجية: استمرار البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

منذ1 ساعة
وزير الأوقاف يتابع أوضاع الحجاج الأردنيين

وزير الأوقاف: وصول 5 آلاف حاج اردني الى المدينة المنورة

08 حزيران 2024
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

الخلايلة: أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق في الثاني من الشهر المقبل

20 أيار 2024
اقرأ أيضا
حجاج بيت الله الحرام

"الخارجية": 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

منذ 17 دقيقة
البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

منذ1 ساعة
حجاج في مشعر منى - (أرشيفية)

توضيح من السعودية حول انقطاع الكهرباء عن البعثة الأردنية

منذ16 ساعة
حجاج على جبل عرفات - (أرشيفية)

فقدان حاجّة أردنية ضمن البعثة الرسمية

منذ20 ساعة
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)

توضيح من الأوقاف حول الوفيات والمفقودين من الحجاج الأردنيين

منذ20 ساعة
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة الأردنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

16 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 