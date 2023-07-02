الأحد 02 تموز 2023
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مطالبات بإرجاع 500 دينار لكل حاج أردني

حجاج على صعيد عرفات
حجاج على صعيد عرفات
كشف ممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين عن وجود تقصير في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، للحجاج الأردنيين خصوصا في منطقى منى، مطالبا بإرجاع مبلغ 500 دينار لكل حاج أردني.اضافة اعلان
وقال روبين من مكة المكرمة لـ"الغد"، "تكلفة الحاج الأردني بلغت 3000 دينار منها مبلغ 870 دينارا لمنطقة عرفة ومنطقة منى"، متهما الوزارة بـ" التقصير" في منطقة عرفة، خصوصا ما تعرض له الحجاج من تعطل المكيفات وسوء الطعام المقدم لهم".
وأضاف: " التقصير كان واضحا أمام الجميع في منطقة منى خصوصا أنه تم الاتفاق مع الوزارة بوجود صوفا بيد لكل حاج، لنتفاجئ بوجود فرشات بتكلفة دينارين لكل فرشة وتكدسها فوق بعضها البعض، وهو الامر الذي أثار استياء الحجاج".
وطالب روبين وزارة الأوقاف بإرجاع مبلغ 500 دينار لكل حاج نتيجة التقصير الواضح من قبل الوزارة، والاعتذار للحجاج عن ما بدر منها.

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