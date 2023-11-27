معدات طبية من اليابان للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

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تسلمت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين (JMAP) معدات طبية من حكومة اليابان اليوم الاثنين، بحضور سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية أوكوياما جيرو، ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين ميشيل الصايغ.في آذار/ مارس 2023، قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 65,677 دولاراً أميركياً إلى الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير معدات طبية في عيادات الجمعية ضمن برنامج منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).وتهدف هذه المنحة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي في مخيم حطين للاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير جهاز جديد للأشعة السينية، وجهاز تخطيط كهربائية الدماغ، وجهاز تخطيط كهربائية العضل، وبالتالي سيسمح توفير المعدات الطبية الجديدة بإنشاء قسم للأعصاب، والذي سيوفر بدوره خدمات طبية أكثر شمولاً. ولن تكون هناك حاجة بعد الآن لإحالة المرضى إلى مستشفى خارج المخيم، والذي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المرضى الذين لا يملكون تأميناً صحياً.وتأسست الجمعية عام 1990 في الأردن كمنظمة غير حكومية، ومنذ ذلك الحين، قدمت الجمعية خدمات طبية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأسعار رمزية أو مجاناً، وبوجود المعدات الطبية الجديدة التي قدمتها المنحة اليابانية، سيتمكن المركز الطبي من توفير خدمات أكثر أماناً ودقةً وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية للأشخاص المستضعفين في المخيم.وفي خطابه، أعرب السفير أوكوياما عن امتنانه للمساهمة المهمة للجمعية في المخيم وقال: "وبما أن جمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لديها متفانون في أعمال الرعاية الطبية فلا شك في أن هذه المعدات الطبية سيتم استخدامها بشكل فعال وبكفاءة لإنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة والمساهمة في الرعاية العامة للجميع في المخيم".وأشار السفير إلى الوضع المأساوي في غزة، وأكد أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل منع إلحاق الضرر بالمدنيين في العمليات العسكرية.وأعرب رئيس الهيئة الإدارية ميشيل الصايغ عن تقديره لحكومة اليابان وسفارة اليابان على هذه المنحة السخية، وأكد أهمية المعدات الطبية الجديدة.وفي إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبيGGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ158 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.