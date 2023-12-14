الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل مهرب مخدرات وإصابة آخرين بعملية نوعية في المنطقة العسكرية الشرقية

مخدرات مضبوطة
مخدرات مضبوطة
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن مقتل مهرب وإصابة آخرين، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية نوعية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس.اضافة اعلان

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية تعاملت مع مجموعات مسلّحة على طول الواجهة الحدودية مستغلة سوء الأحوال الجوية وتشكل الضباب وطبيعة الأرض الوعرة في هذه المناطق، للقيام بعمليات التهريب واجتياز الحدود بطرق غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار المصدر إلى أن آليات رد الفعل السريع تعاملت مع هذه المجموعات، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه تم العثور على (446000) حبة كبتاجون، (1439) كف حشيش وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل مع هذه المجموعات بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
القوات المسلحة تعزز المستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس بالكوادر والمساعدات

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص

06 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-11-26 at 3.01.15 PM

القبض على 19 تاجرا ومروجا ومطلوبا بقضايا مخدرات في عدة مناطق

26 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي يقر استمرارية اعتماد عدد من التخصصات (تفاصيل)

منذ1 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء ٩٢ أردنيا من غزة اليوم

منذ3 ساعة
الجامعة الاردنية

صدور نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

منذ4 ساعة
GBP7Dj4WcAEuRbi

"من إخوانكم بالأردن".. قراصنة يخترقون موقع جيش الاحتلال ويبثون رسالة (صورة)

منذ5 ساعة
ضباب

أجواء باردة نسبيا وتحذير من الضباب

منذ7 ساعة
pales-scaled

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ19 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 