مكافحة الأوبئة: نجاحات ملموسة في مقاومة مضادات الميكروبات بالقطاعات المعنية

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أصدر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، نتائج تقريره الأول بشأن تقييم مدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022.وأظهر التقرير نجاحات ملموسة في تحقيق المؤشرات في مختلف القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الصحة، التي كانت حريصة من خلال متابعتها المستمرة مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.وشرع المركز في تنفيذ دراسة تقييمية لمدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات عبر التعاون والتنسيق مع أصحاب العلاقة المعنيين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وعرض التحديات والدروس المستفادة، من أجل تحديث وتطوير خطة للأعوام 2023-2025.يشار إلى أن انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات يؤثر على الصحة العامة وسلامة المرضى، ويؤدي إلى تقليل فاعلية العلاجات المتاحة، ما قد يرفع معدلات الوفاة؛ لذا، فإن مقاومة مضادات الميكروبات تعد تحديا صحيا مهما يتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية خصوصا، والمجتمع عموما.وأقرت منظمة الصحة العالمية في العام 2015 خطة العمل العالمية التي توفر إطارا لصياغة خطط عمل وطنية تشتمل على التدابير الرئيسية التي ينبغي أن تتخذها الجهات الفاعلة والمختلفة حول العالم، لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من أجل التصدي لهذه المشكلة.وسارع الأردن كباقي دول العالم إلى وضع خطته الأولى لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، علما أنه تجرى حاليا صياغة خطة للشأن ذاته للأعوام الثلاثة المقبلة.