الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ملتقى صحي دولي: إصابات سرطان عنق الرحم في الأردن منخفضة

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تعبيرية
 ملتقى الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) بالتعاون مع وزارة الصحة أمس أن الأردن بين الدول  التي يعد معدل الحالات المسجلة فيها لسرطان عنق الرحم منخفضا .اضافة اعلان
وأشار الملتقى الذي ضم إعلاميين وشخصيات مجتمعية بالإضافة الى مختصين من الشبكة ووزارة الصحة، أن الأردن حتى الآن، لا تتوفر فيه بيانات حول عبء فيروس الورم الحليمي البشري بين السكان. كما أن 33 % فقط من السكان على دراية باستخدام مسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم على الرغم من أن الاكتشاف المبكر يخفض معدل الوفيات بشكل كبير.
من جهتها أكدت وزارة الصحة التي شاركت في المؤتمر من خلال ممثليها، أنها ومن خلال خريطة طريق تم وضعها في نهاية العام الماضي عبر لجنة عليا تم تشكيلها لدراسة أنسب الإستراتجيات التى يمكن أن تتبناها داخل الأردن وفق معايير الصحة العامة.  
وشدد الملتقى على أهمية الإضاءة حول إستراتيجيات الوقاية من سرطان عنق الرحم  والبحث في أفضل الطرق لرفع وعي المجتمع وما يمكن أن يقدمه الإعلام في إطار التوعية  للإسهام في هذا المجال لتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم في الأردن.
وأشار الملتقى الى أن هناك اهتماما رسميا ودوليا كبيرا بالقضاء على سرطان عنق الرحم على الصعيدين العالمي والإقليمي ولأول مرة يتحدث العالم عن إمكانيات استئصال أحد أنواع السرطان.
وعلى الصعيد العالمي، أشار الملتقى الى أن سرطان عنق الرحم  يعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء، ويرجع ذلك أساسا إلى عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على الرغم من أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه بشكل كبير. 
ولفت الى أنه على الرغم من أن الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للتخلص من سرطان عنق الرحم  أقرت في عام 2020 أنه ما يزال تنفيذ برامج سرطان عنق الرحم، بما يتماشى مع الإستراتيجية العالمية، ضعيفا في إقليم شرق المتوسط. 
وأوضح أنه ومن أجل منع الوفيات المبكرة للنساء بسبب سرطان عنق الرحم والوقاية منه، أوصت منظمة الصحة العالمية بالتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري للكشف المبكر عن السرطان، إضافة الى علاج الحالات المكتشفة.
ويعد سرطان عنق الرحم السرطان الرابع الأكثر شيوعا بين النساء في العالم، ودّرت حالاته الجديدة بنحو 000 604 حالة ووفياته بنحو 000 342 وفاة في عام 2020.
 ووفقا لاحصائيات صحية للشبكة فقد حدثت نسبة 90 % تقريبا من الحالات الجديدة والوفيات في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020 في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ويتسبب نوعان من فيروس الورم الحليمي البشري (16 و18) في 50 % تقريبا من الآفات السابقة لتسرطن عنق الرحم العالية الدرجة.
وتعد النساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري أكثر عرضة 6 مرات للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنة بالنساء غير المصابات بالفيروس.
ويلعب التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري وفرز وعلاجات الآفات السابقة للتسرطن وسيلة عالية المردودية للوقاية من سرطان عنق الرحم.
وتنصح منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفتيات، ممن تتراوح أعمارهن بين التاسعة والرابعة عشرة، ولا يعد التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري بديلا عن الفحص لكشف سرطان عنق الرحم.
وتشمل المكافحة الشاملة لسرطان عنق الرحم الوقاية الأولية ( تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري)، والوقاية الثانوية (فحص الآفات السابقة للتسرطن وعلاجها)، والوقاية المتخصصة (تشخيص وعلاج سرطان عنق الرحم  الغزوي)، والرعاية الملطفة.
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