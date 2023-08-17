الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

متخصصون وخبراء من القطاعين العام والخاص يناقشون ما تم تحقيقه

ملتقى "عام على التحديث" يناقش سير "الرؤية الاقتصادية"

جانب من جلسة عمل سابقة لمرصد رؤية التحديث الاقتصادي-(ارشيفية)
جانب من جلسة عمل سابقة لمرصد رؤية التحديث الاقتصادي-(ارشيفية)
 تنطلق فعاليات الملتقى التفاعلي "عام على التحديث" يوم الجمعة 25-8-2023 لمناقشة سير عمل خطة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت في حزيران (يونيو) عام 2022، وفق مصادر حكومية مطلعة.اضافة اعلان
وتلتئم أعمال الملتقى في البحر الميت وعلى مدى يومين، بحيث ستعقد العديد من الجلسات النقاشية، وبمشاركة المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وممن شاركوا في وضع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية الخاصة بإعداد الرؤية.
وأكدت المصادر لـ"الغد" أن "الجلسات الحوارية سترتكز على تحديد الانجازات المحرزة في المحركات الثمانية الواردة في الرؤية، والتحديات التي قد تقف عائقا في سير عملية التنفيذ، وذلك بعد مضي عام على إطلاقها". 
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى في مطلع حزيران (يونيو) 2022، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.
وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
ويتطلب تحقيق ما ورد في الرؤية جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن تستقطب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحدد البرنامج التنفيذي للرؤية إحدى عشرة أولوية لوزارة البيئة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من بينها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وتطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية المختلفة، والإدارة السليمة بيئياً للنفايات. 
وقامت وزارة البيئة في وقت سابق "بتشكيل فريق فني لترجمة هذه الأولويات الى خطط عمل يجري العمل على متابعتها من قبل الوزير بشكل مباشر لضمان تنفيذ ما ورد فيها".
وفي 16 أيار (مايو) الماضي اطّلع جلالة الملك على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الثلث الأول، إذ أكد في حينها "أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل".
وكانت الحكومة في 17 آيار (مايو) الماضي قدمت عرضاً حول مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في بيان صحفي سابق إن "الحكومة واستجابة للتوجيه الملكي السامي بوضع خطة اتصال شاملة لوضع المواطنين بصورة مختلف الخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي".
وأضاف في بيان أن "الحكومة تعمل على تنفيذ الرؤية الاقتصادية ضمن برنامجها التنفيذي الأول 2023-2025، وفي السنة الأولى من البرنامج وفق خطة عمل واضحة، وبرنامج زمني يشمل مختلف القطاعات، وقد خصص له مبلغ 670 مليون دينار في موازنة العام الحالي".
ولكن هذا الاستعراض في حينها أغفل منجزات الإدارة المحلية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ما دفع بوزير الإدارة توفيق كريشان لعقد مؤتمر صحفي في نهاية أيار (مايو) الماضي للحديث حول كافة المنجزات المحققة من قبل وزارته.
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