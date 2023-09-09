السبت 09 أيلول 2023
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ممثلو العمال و"التأمينات الصحية" ينسحبون من لجنة الأجور ويحملون نقابة الأطباء المسؤولية

الاتحاد الارني لشركات التأمين
اتحاد شركات التأمين

قررت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.

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وقال هذه الجهات مجتمعة في كتاب موجه إلى وزير الصحة فراس الهواري، إن انسحابه من اللجنة يأتي احتجاجا على عودة نقابة الأطباء للتصعيد عبر كتاب وجهته إلى شركة الحوسبة الصحية الدولية واشتراط تطبيق الصندوق التعاوني ولائحة الأجور الجديدة.


واستغربت إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية.


وأعلنت الانسحاب من لجنة التسعير، وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".


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