السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

منتدى افتراضي حول التعليم الشهر المقبل

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
تعقد أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في 21 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل منتدى افتراضيا بعنوان " لنجعل التعليم ملهماً ومحفّزاً من جديد" عبر تطبيق "زووم"، بحسب الرئيس التنفيذي للاكاديمية الدكتور اسامة عبيدات. اضافة اعلان
ويهدف المنتدى الذي يقام على مدار يومين، بحسب عبيدات إلى البحث في  الفجوة بين احتياجات طلبتنا وما تقدمه الأنظمة التعليمية المدرسية ومناقشتها، واستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة والمبادرات البناءة التي يمكن أن تساعد على سد هذه الفجوة ، وتوفير بيئة تعليمية تُلهم الطلبة، وتمنحهم فرص المشاركة الفعالة في تعلمهم، وتحفّزهم للتعلّم من جديد. 
وبين عبيدات في تصريح ل "الغد" اليوم ان المنتدى يهدف ايضا إلى تمكين المعلمين والمعلمات لإحداث التغيير الإيجابي في البيئة التعليمية، عن طريق تزويدهم بالأدوات والمهارات والمنهجيات التي ترفع دافعية الطلبة للتعلّم، فضلًا عن تركيز المنتدى على  الدور المحوري للقادة التربويين في تعزيز بيئة تعلم داعمة ومواتية في المدارس، وتأكيد دورهم الفعال في إيجاد بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلبة، وتُلهمهم لاستمرارية التعلم مدى الحياة
 واشار الى انه في ضوء التطور المستمر والنمو في المشهد التعليمي، والذي يتسم بالتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الدائم، من المؤسف أن نشهد اعتقادًا سائدًا بأن التعليم أصبح مملاً وأن طلبتنا يفتقرون إلى الشغف تجاه التعلّم. 
ولفت عبيدات الى ان هذا الاعتقاد يعكس الفجوة الكبيرة بين احتياجات طلبتنا وما تقدمه الأنظمة التعليمية المدرسية في الواقع كمعلمين ومهتمين بالمشهد التعليمي، من الأهمية بالنسبة لنا معالجة هذه الفجوة وايجاد طرق تمكّن المعلمين والمعلمات من إحياء شغف الطلبة بالتعلّم مرة أخرى. 
بدورها، اكدت مديرة الاتصال والاعلام في الاكاديمية زين الفواز ل"الغد" ان الورشات التي سيقدّمها المنتدى ستعزز معارف المتعلمين، وتُكسب التربويين أدوات ومهارات تعينهم على جعل تجربة الطلبة في التعلّم أكثر إثارة، وتزويد الطلبة بأدوات لاكتشاف العالم، والتفاعل مع القضايا الدولية، وإبقائهم في حالة فضول مستمر للبحث وطرح الأسئلة.
وقالت ان المنتدى سيناقش في جلساته محاور عدة؛ حيث يتناول المحور الأول: تحفيز الإلهام، وفي المحور الثاني يناقش المنتدى: تعزيز المرونة والملاءمة، في حين يتناول المحور الثالث: الاستناد إلى الأدلة. 
كما وسيناقش المنتدى ايضا بحسب الفواز مواضيع رئيسية متنوعة تشمل تمكين المعلمين والمعلمات والقادة، إيجاد بيئة دامجة للمتعلمين جميعا،الشراكات المجتمعية،ومستقبل التعليم.
ويينت ان النتائج المتوقعة من المنتدى 2023  تتمثل في زيادة الوعي بالممارسات والأساليب المبتكرة لإعادة إشعال الإلهام والشغف في تجربة التعلم، و تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية والمشاركين لتشجيع اعتماد ممارسات تعليمية مبتكرة ومناسبة للسياقات المختلفة.
•فضلا عن تطوير مرجع يحتوي على الموارد والاستراتيجيات العملية وأدوات التنفيذ، وتقديم توصيات بشأن السياسات المتعلقة بدعم ممارسات التدريس والتعلم المبتكرة.
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