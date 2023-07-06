الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

منح دراسية في برامج الدراسات العليا بسلوفينيا

منح دراسية - تعبيرية
منح دراسية - تعبيرية
 تعلن القنصلية الفخرية لجمهورية سلوفينيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا (ماجستير / دكتوراه) في الجامعات السلوفينية، حيث يمكن للراغبين الدخول على الرابط أدناه للاطلاع على تفاصيل المنح وآلية التقديم:اضافة اعلان

ملاحظات مهمة:
•  الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15-9-2023.
• للاطلاع على تفاصيل ومميزات الدراسة في سلوفينيا الدخول إلى الرابط أدناه:

• لغة الدراسة ستكون باللغة السلوفينية ولا تغطي المنحة دراسة اللغة ويجب أن يكون لدى المتقدم خلفية عن اللغة السلوفينية، كما يمكن للمتقدم حضور دورات في اللغة السلوفينية خلال السنة الدراسية الأولى وعلى نفقته الخاصة.
• يتوفر بعض التخصصات باللغة الإنجليزية، للإطلاع عليها الدخول إلى الرابط أدناه:

• لمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل مع القنصلية الفخرية السلوفينية في عمان عبر البريد الإلكتروني : consul.slo@leaders.jo
• كما يمكن الاستفسار من الجهة المانحة عبر البريد الإلكتروني : (indira.dzopa@sklad-kadri.si) أو الهاتف رقم ( +386 (0)1 434 58 93).
• لمعرفة أسماء الجامعات السلوفينية المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط التالي:
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• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
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