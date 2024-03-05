الثلاثاء 05 آذار 2024
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منح دراسية للأردنيين من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة (رابط)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر (3) منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025 في برنامج الماجستير بتخصصات (علوم الطب الجزيئي، ماجستير علوم في علم الوراثة الطبية، ماجستير علوم في علم الأعصاب، ماجستير علوم في التكنولوجيا الحيوية).اضافة اعلان

وبحسب الوزارة، تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة).

ويشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن (6).

وتاليا تفاصيل آلية التقديم:

بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي:



ولمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:



ملاحظات:

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 14-5-2024.

- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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