الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية للأردنيين من كوريا الجنوبية لمستوى البكالوريوس (رابط)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من                             Gwangju Institute of Science & Technology  /  كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات مختلفة (علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من التخصصات.اضافة اعلان

وتاليا تفاصيل الإعلان:

شروط التقديم: حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS.

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، تأمين طبي، وجبات طعام، راتب شهري، السكن، رحلة طيران لمرة واحدة فقط).

موعد التقديم: ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024

آلية التقديم: الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة:

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة:
www.gist.ac.kr/kr/intro.html

ملاحظات:

يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (4.5/3).

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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