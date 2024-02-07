منح دراسية للأردنيين من كوريا الجنوبية لمستوى البكالوريوس (رابط)

وتاليا تفاصيل الإعلان:
شروط التقديم: حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS.
تغطي المنحة الدراسية:
(الرسوم الدراسية، تأمين طبي، وجبات طعام، راتب شهري، السكن، رحلة طيران لمرة واحدة فقط).
موعد التقديم: ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024
آلية التقديم: الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة:
وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة:
www.gist.ac.kr/kr/intro.html
ملاحظات:
يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (4.5/3).
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.