منح دراسية مقدمة من حكومة بلغاريا لجميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم حكومة جمهورية بلغاريا (3) منح دراسية كاملة لدرجة (البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراة) بمعدل منحة واحدة لكل برنامج- ضمن برنامج التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة بين المملكة وبلغاريا للعام الجامعي 2024/2025 في جميع التخصصات، باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.

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و بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، شملت المنح الدراسية تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، الإعفاء من رسوم الإقامة ورسوم تمديد الإقامة، الإعفاء من رسوم التأشيرة، التأمين الصحي) (الحق في الإقامة في مساكن الطلبة المدعومة من قبل الحكومة مقابل دفع مبلغ تحدده الدولة)، و(الحق في الاستفادة من مطاعم الطلبة مقابل دفع مبلغ ما وفقا لأحكام وشروط الطلبة البلغاريين).



وأشارت الوزارة بأن لغة الدارسة: اللغة البلغارية، وسيتم إخضاع الطالب لدراسة اللغة البلغارية خلال السنة التحضيرية.



واشترطت الوزارة للتقدم، بألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير، وألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة الماجستير للالتحاق في برنامج الدكتوراة، وألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80 بالمئة) للالتحاق في برنامج البكالوريوس بتخصصات الهندسة، وألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (65 بالمئة) للالتحاق في برنامج البكالوريوس في باقي التخصصات باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.



وبينت الوزارة بأن آلية التقديم: تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وإرساله، بالإضافة للوثائق المطلوبة ضمن ملف واحد بصيغة (PDF) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، لافتة إلى أن فترة التقديم: بدأت من 15/5الحالي وتنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس 23/5 الحالي.



ولفتت الوزارة بأن الوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب: صورة عن جواز السفر، وصورة عن المؤهل العلمي السابق مصدقة حسب الأصول باللغة الإنجليزية، كما سيتم ترشيح الطلبة تنافسيا (طالب أصيل وطالب بديل في كل برنامج).



وأشارت الوزارة بأنه للاطلاع على قائمة الجامعات البلغارية المعترف بها لدى الوزارة الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://rce.mohe.gov.jo، كما يشترط على الطالب الالتزام "تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".-(بترا)