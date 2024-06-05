 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية من البرازيل للأردنيين في برامج الدراسات العليا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية الاتحادية البرازيلية في عمان عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من برنامج التنقل الأكاديمي لمجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية GCUB-MOB.

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وستقدم في هذا البرنامج (55) جامعة برازيلية ما يزيد عن (800* منحة دراسية للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلبة المقبولين بتاريخ 15-9-2024. وستبدأ المنحة في عام 2025.


وتشمل المنحة الدراسية، (الرسوم الدراسية، راتب شهري طيلة فترة الدراسة).

 

مدة الدارسة: (برنامج الماجستير (24) شهراً.) (برنامج الدكتوراه (48) شهراً).


آلية التقديم


بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من برنامج المنح تعبئة الطلب من خلال الرابط الكتروني التالي:   
ولمزيد من المعلومات حول برنامج التنقل الأكاديمي بإمكان الطلبة زيارة الموقع الالكتروني التالي:

 

ولمزيد من الاستفسارات والايضاحات حول البرنامج بإمكان الطلبة مراسلة البريد الالكتروني التالي: [email protected]

 

ملاحظات:
* تقديم الطلبات مجاني وينتهي بتاريخ 17-6-2024. 
* يحق للطالب التقديم لخمس جامعات لإتاحة الفرصة امام الطلبة للحصول على منحة دراسية من إحدى هذه الجامعات.
* على الطلبة الراغبين بالتسجيل عدم ترك تقديم الطلبات في اليوم الأخير، حيث قد يكون هناك ضغط زائد في النظام.
* للاطلاع على قائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة من خلال الرابط الالكتروني التالي:  
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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