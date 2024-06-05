منح دراسية من البرازيل للأردنيين في برامج الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية الاتحادية البرازيلية في عمان عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من برنامج التنقل الأكاديمي لمجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية GCUB-MOB.

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وستقدم في هذا البرنامج (55) جامعة برازيلية ما يزيد عن (800* منحة دراسية للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلبة المقبولين بتاريخ 15-9-2024. وستبدأ المنحة في عام 2025.



وتشمل المنحة الدراسية، (الرسوم الدراسية، راتب شهري طيلة فترة الدراسة).



مدة الدارسة: (برنامج الماجستير (24) شهراً.) (برنامج الدكتوراه (48) شهراً).



آلية التقديم



بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من برنامج المنح تعبئة الطلب من خلال الرابط الكتروني التالي:

ولمزيد من المعلومات حول برنامج التنقل الأكاديمي بإمكان الطلبة زيارة الموقع الالكتروني التالي:





ولمزيد من الاستفسارات والايضاحات حول البرنامج بإمكان الطلبة مراسلة البريد الالكتروني التالي: [email protected]



ملاحظات:



* تقديم الطلبات مجاني وينتهي بتاريخ 17-6-2024.

* يحق للطالب التقديم لخمس جامعات لإتاحة الفرصة امام الطلبة للحصول على منحة دراسية من إحدى هذه الجامعات.

* على الطلبة الراغبين بالتسجيل عدم ترك تقديم الطلبات في اليوم الأخير، حيث قد يكون هناك ضغط زائد في النظام.

* للاطلاع على قائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة من خلال الرابط الالكتروني التالي:

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.