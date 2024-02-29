الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية من تايلاند للأردنيين (رابط)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أ{شيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منح دراسية مقدمة من حكومة مملكة تايلاند ضمن برنامج المنح الدراسية التايلندية لعام 2024، في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة) في مختلف التخصصات وفي عدد من الجامعات التايلندية.

وبحسب الإعلان، على الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية والحصول على مزيد من المعلومات الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي وتقديم طلب إلى الجامعة التي يرغب التسجيل فيها بعد التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة:

 

وتشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، مساهمة الإقامة، التأمين الصحي).

علما أن تقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15-3-2024.

ملاحظة:

- للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:

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- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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