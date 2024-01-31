الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية من رومانيا للأردنيين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025 المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).

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وتشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن ضمن إمكانيات الجامعة، راتب شهري، تأمين طبي).

لغات الدراسة:


اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير وسيتم اخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.


برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يُقبل فيها.

آلية التقديم


بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة ولمعرفة مزيداً من المعلومات حول البرامج والمنحة وتقديم طلب من خلال منصة (studyinromania) من خلال الرابط الكتروني التالي: https://studyinromania.gov.ro من خلال زر تقديم المنح  MFA.

ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 16-3-2024. 
• سيتم الإعلان عن نتائج عملية اختيار المنحة بتاريخ 15-7-2024 من خلال البريد الالكتروني الخاص بالطالب. 
• للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:  
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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