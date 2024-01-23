الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منخفضات متتالية وأجواء ماطرة بغزارة

أمطار في عمان
أمطار في عمان
تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا الى غائمة احيانا، وتهطل باذن الله زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى المناطق الوسطى واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع ان تكون الامطارخفيفة الى متوسطة الشدة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.
وتكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة احيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الامطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وغائمة جزئياً وباردة في أغلب المناطق مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، أما ليلا فتزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
ومع ساعات الصباح الباكرة ليوم الجمعة، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 7 وفي مرتفعات الشراة 11 - 5 وفي مناطق البادية 16 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 10، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.
-- (بترا)
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