منخفض جوي مع ساعات الليل المتأخرة

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تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتكون الأجواء ليلا باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في بعض المناطق غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في أغلب المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتكون الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة يتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.كما يطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 7, وفي مناطق البادية 21 - 8 وفي مناطق السهول 20 - 10, وفي الأغوار الشمالية 24 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.- (بترا)