منخفض جوي من الدرجة الثالثة الأحد

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الجبهة الباردة تبدأ بعبور العاصمة ووسط المملكة بعد عصر الأحد



ليلة الأحد/الاثنين: يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة



تبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة



تحذيرات خلال المنخفض الجوي:



قال مركز طقس العرب إنه تم تصنيف المنخفض الجوي القادم إلى المملكة وذلك مع ساعات نهار يوم الأحد من الدرجة الثالثة (مُتوسط إلى عالي الفعالية) وفقًا لمقياس شدة المنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب، ويترافق مع هذا المنخفض كتلة هوائية باردة في طبقات الجوكافة.وفي التفاصيل، يُتوقع أن يبدأ الطقس مُستقراً نهار الأحد بوجهٍ عام وتشتد الرياح مع مرور الوقت وتصبح قوية في ساعات النهار وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية تكون كثيفة في بعض الأوقات وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير خاصة في المناطق الصحراوية.وبدءاً من ساعات الظهيرة، تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء شمال المملكة بحيث يتحول الطقس في شمال المملكة ليُصبح بارداً وغائماً وعاصفاً وماطراً بمشيئة الله، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومُترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات كثيفة من البَرَد خاصة فوق المُرتفعات.ومع دخولنا في ساعات ما بعد العصر، يستمر عبور ذات الجبهة الهوائية الباردة لتصل إلى المناطق الوسطى والعاصمة، وبناءً على ذلك يُتوقع أن تمتد ذات الأجواء الباردة والغائمة والماطرة إلى هذه المناطق، وتكون مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً وتساقط لزخات من البَرَد بحيث يكون الطقس عاصفاً ومُمطراً.يبلغ تأثير المُنخفض الجوي ذُروته على المملكة حيث يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المملكة يمتد بها الطقس البارد والعاصف والغائم والماطر إلى معظم مناطق المملكة وتكون هذه الأمطار غزيرة للغاية خاصة في ساعات الليل الأولى وتترافق مع حدوث عواصف رعدية قوية وتساقط لزخات كثيفة من البَرَد.وأثناء ذروة المُنخفض الجوي، تتسبب الأجواء المُرافقة إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه وجريان كبير للأودية وتشكل السيول في عموم المناطق المُنخفضة.أما يوم الإثنين، فيُتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، بحيث تُوالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام وخاصة فوق المُرتفعات الجبلية وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها مما يؤدي إلى تشكل الضباب على فترات، وتبقى الفرصة مُتاحة لهطول الأمطار على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في مناطق عِدّة، تتسبب بحدوث موجات غبارية في المناطق الصحراوية من شرق المملكة.ويُتوقع أن تضعف الأمطار تدريجياً مع ساعات الليل، بحيث يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمالية تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية.خطر شدة غزارة الأمطار وتواصلها في مناطق عِدّة، وبالتالي يُنصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والشعاب والمُنحدرات بالإضافة إلى تجنب عبور الطرقات التي يرتفع فيها منسوب المياه.خطر شدة سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعة بعض هباتها حاجز الـ 80 كم/ساعة وبالتالي يُنصح بتثبيت المُقتنيات فوق أسطح البنايات والممتلكات الخارجية خشية سقوطها.خطر ارتفاع نسب الغبار في الأجواء قُبيل عبور الجبهة الباردة، وبالتالي ندعومرضى الجهاز التنفسي والعيون. كما ويُنصح بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطُرق الصحراوية نتيجة تدني ورُبما شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية الناتجة عن الغبار ورُبما بعض العواصف الترابية.الاستخدام الآمن لوسائل التدفأة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها نتيجة الضباب الناتج عن عبور سحب وغيوم مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض.