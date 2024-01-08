منخفض جوي يجلب الأجواء الباردة والأمطار الأربعاء

تكون الأجواء اليوم الاثنين مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة الأربعاء، تدريجيا مع ساعات المساء بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا يطرا انخفاض ملموس على الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مع ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول بعد الظهر إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويتعمق الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل أن تكون الهطولات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية غزيرة أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 16 درجة مئوية.- (بترا)